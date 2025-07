Giometti Cinemas lancia lo spot “Go Green”, interamente realizzato con l’AI

Giometti Cinemas, tra i principali circuiti cinematografici italiani, lancia il nuovo spot “Giometti Go Green”, interamente realizzato utilizzando strumenti di intelligenza artificiale con la collaborazione dell’agenzia web3 Eldorado Agency.

Lo spot si inserisce all’interno di un’iniziativa più ampia avviata da Giometti Cinemas per promuovere pratiche sostenibili all’interno dei propri multisala situati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Tra le misure adottate: l’introduzione di acqua in cartoni Tetra Pak forniti da Ly Company Italia, l’uso di asciugamani in carta riciclata e dispenser in plastica recuperata, in collaborazione con Lucart.

Il video pubblicitario, ideato in stile cartoon, ha una durata di 60 secondi e verrà proiettato all’interno delle sale del circuito e diffuso online a partire da luglio. Il contenuto veicola un messaggio educativo sul corretto smaltimento dei cartoni per bevande, con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi da parte degli spettatori. L’estetica dello spot si ispira ai cartoni animati di nuova generazione, mentre la produzione è stata gestita interamente tramite tecnologie AI, sotto la supervisione di un team di tecnici e creativi.

Alla regia tecnica del progetto c’è Tiziano Ippoliti (co-founder di Eldorado Agency), mentre la direzione artistica è affidata a Marco Marianucci. La supervisione generale è stata curata da Fabrizio Marchetti, Ceo dell’agenzia.