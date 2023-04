Dolce & Gabbana, il nuovo spot per la nuova collezione underwear è firmato da Attilio Cusani

Dolce & Gabbana presentano la nuova collezione underwear con uno spot pubblicitario girato a Monopoli.

La campagna è firmata da Attilio Cusani, giovane regista, celebre per l'aver firmato i videoclip di artisti come Elode, Mahmood, Elisa, Mahmood e Coma_Cose, ed è stata pubblicata sulle piattaforme social e su YouTube. Il video, sulle note di “Tienatè”, brano strumentale dei producer Nu Genea, mostra un gruppo di giovani che tra corse in scooter e tuffi dalla scogliera sono immersi nel meraviglioso paesaggio pugliese, indossando jeans strappati, intimo in pizzo nero in bella vista, cinture griffate e reggiseni brillanti.

Gli scatti e i video sono accompagnati da queste parole: "La voglia di giornate più calde, amicizia e gioco, catturati al tramonto, nel Sud Italia", sintomo dell’arrivo dell'estate, pronta ad essere accolta tra le meraviglie artistiche e architettoniche della Puglia.