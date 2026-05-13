L'istituto di ricerca Eumatra ha presentato Horizon – The Tomorrow Consumer, la nuova piattaforma informativa proprietaria progettata per supportare le aziende nella comprensione e nell'anticipazione dei cambiamenti che ridefiniranno il rapporto tra persone, consumi, brand e società.

Horizon rappresenta l'evoluzione di un percorso iniziato nel 2016 con l'osservatorio "Benessere e Sostenibilità", una delle principali iniziative di ricerca sviluppate da Eumetra per monitorare i cambiamenti nei valori, negli stili di vita e nei comportamenti delle persone. Oggi quel patrimonio di conoscenza viene ampliato e trasformato grazie all'integrazione delle metodologie di foresight, con l'obiettivo di offrire alle imprese non solo una fotografia del presente, ma una lettura prospettica dei possibili scenari futuri.

La piattaforma combina l'analisi dei comportamenti osservati negli ultimi dodici mesi con la valutazione delle aspettative individuali e collettive, l'identificazione dei trend emergenti e l'applicazione di strumenti di foresight in grado di stimare come il "sistema consumatore" potrà evolvere nei dodici mesi successivi.

"Horizon nasce dalla consapevolezza che oggi non basta più conoscere il consumatore attuale: occorre comprendere il consumatore che verrà", dichiara Matteo Lucchi, CEO di Eumetra. "Le persone stanno ridefinendo il proprio rapporto con il lavoro, con il denaro, con la sostenibilità, con la tecnologia e con l'Intelligenza Artificiale. Cambiano i bisogni, cambiano le aspettative e cambiano i criteri con cui vengono valutati prodotti, servizi e marche. Con Horizon vogliamo offrire alle aziende uno strumento capace di trasformare l'incertezza in conoscenza e la conoscenza in vantaggio competitivo".

L'approccio sviluppato da Eumetra si basa sull'idea che le persone non siano semplicemente consumatori, target o segmenti statistici, ma sistemi complessi e dinamici, influenzati dalle relazioni sociali, dalle condizioni economiche, dai valori, dalle esperienze personali, dalle aspettative sul futuro e dalle conversazioni che intrattengono quotidianamente. Per questo Horizon analizza contemporaneamente comportamenti, motivazioni, barriere all'acquisto, propensione al cambiamento, evoluzione dei bisogni e impatto dei principali fenomeni sociali e culturali, restituendo una lettura integrata delle forze che orientano le scelte delle persone.

Particolare attenzione viene dedicata all'Intelligenza Artificiale: comprendere il rapporto tra individui e questa tecnologia significa comprendere una delle principali leve di cambiamento dei prossimi anni. Per questo Horizon integra in modo strutturato l'analisi dell'adozione dell'AI, della fiducia verso questi strumenti, del loro impatto sui processi decisionali e delle implicazioni che tali trasformazioni avranno sul rapporto tra consumatori e brand.

La piattaforma consentirà alle aziende di anticipare trend, valori e comportamenti emergenti prima che diventino fenomeni consolidati, identificando i segmenti con il maggiore potenziale di sviluppo.

