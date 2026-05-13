Estathé lancia la gamma Sport e punta su Alpha per Zero. Budget media di gruppo Ferrero a +16%

Investimenti advertising in crescita per il brand e per il gruppo dolciario, spiega Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato

Estathé rafforza la sua strategia di crescita puntando su innovazione di prodotto, nuove partnership e investimenti media. Il brand del gruppo Ferrero attivo nel segmento delle bevande a base tè freddoha presentato al Gud di Milano le novità dell'estate 2026, che spaziano dal debutto di Estathé Sport, nuova bevanda dedicata ai giovani sportivi, alla limited edition Tic Tac Estathé Limone, fino all'ampliamento della gamma Estathé Zero con il lancio della lattina.

«Negli ultimi dieci anni, il fatturato di Estathé è cresciuto di 125 milioni di euro grazie alla solidità del core business, all’innovazione strategica e alla destagionalizzazione: un percorso che ha portato la marca a circa 400 milioni di euro di giro d'affari, con l’ambizione di crescere ancora», spiega a Engage Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia.

Engage Conference - Retail Media Strategies: TUTTI I DETTAGLI SULL'EVENTO

Con il lancio di Esthaté Sport, Ferrero entra nel segmento degli sport drink, un mercato che, secondo i dati diffusi dall’azienda, vale circa 100 milioni di euro. «Estathé è un brand iconico nato nel 1972 e da sempre coerente con la propria identità, fatta di vero infuso di foglie di tè e di una forte attenzione alla qualità delle materie prime», racconta Gavelli. «Da sempre abbiamo innovato e ora lo stiamo facendo con una bevanda che rappresenta un punto di incontro tra Estathé e il mondo dello sport».

La novità si inserisce in un percorso già avviato dal marchio attraverso il sostegno alle attività sportive, in particolare al campionato "Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit", il circuito dedicato al basket 3×3, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, di cui Estathé è title sponsor da cinque anni. La nuova bevanda, senza conservanti e senza edulcoranti, segna l'ingresso del brand in un segmento in crescita e destinato a essere sviluppato ulteriormente.

Debutta Tic Tac Estathé Limone

Tra le novità presentate anche la limited edition Tic Tac Estathé Limone (qui l'articolo sulla campagna), nata dall'incontro tra due marchi iconici del gruppo Ferrero. Un'estensione che punta a trasferire in un nuovo formato il gusto distintivo della bevanda, rafforzando la presenza del brand nei momenti di consumo quotidiani.

Estathé Zero arriva in lattina e incontra la musica con Alfa

Importanti novità anche per Estathé Zero, la versione senza zuccheri della bevanda che, sottolinea Gavelli, sta registrando performance particolarmente positive. La gamma si amplia infatti con il lancio del formato lattina, pensato per intercettare nuove occasioni di consumo.

Leggi anche: ECCO COME COMUNICANO LE AZIENDE

A supporto del prodotto arriva inoltre una partnership con il cantante Alfa, nuovo volto del brand. Estathé sarà infatti main sponsor del tour estivo dell'artista. «Siamo stati partner di Jovanotti e di Annalisa, oggi lo siamo di Alfa, una persona molto vicina ai valori della marca: il divertimento sano, la gioia di vivere e l'estate», afferma Gavelli.

Una comunicazione a 360 gradi

Le novità saranno sostenute da un importante piano di comunicazione che vedrà il ritorno e l'evoluzione della piattaforma creativa lanciata lo scorso anno.

«Gli investimenti nel mondo delle bevande sono fondamentali, soprattutto durante l'estate, per rafforzare la presenza sul mercato», spiega il manager. La campagna sarà declinata su tutti i principali touchpoint, dalla televisione al digital, passando per gli eventi sul territorio legati al circuito di street basket. «Avremo una presenza importante in tv, nel digital e negli eventi. Il mondo dell'estate è il mondo della comunicazione allargata e per questo realizzeremo una comunicazione a 360 gradi».

Sul fronte degli investimenti, Ferrero conferma la volontà di continuare a sostenere la crescita delle proprie marche attraverso la leva media. «Da gennaio a marzo Ferrero è stato il terzo investitore pubblicitario in Italia e ha aumentato del 16% gli investimenti media rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente», ricorda Gavelli. «Il nostro modello di business si basa su alti tassi di innovazione e forti investimenti in comunicazione. Con Estathé Sport abbiamo incrementato gli investimenti della marca perché l'ingresso in una nuova categoria richiede un supporto dedicato».

Secondo quanto risulta ad Engage, lo scorso anno Ferrero ha speso per la pubblicità oltre 120 milioni di euro, senza considerare però gli investimenti riservati alle piattaforme OTT. PublicisKin è il partner media di Ferrero.

L'“Oroscopo dell'Estathé” protagonista dell'estate e il concorso a premi

Tra le attività di marca spicca la nuova Lattina Summer Edition 2026 dedicata ai dodici segni zodiacali. La collezione "Oroscopo dell'Estathé" propone dodici grafiche che reinterpretano in chiave ironica i luoghi comuni dell'astrologia e delle abitudini estive degli italiani, confermando il legame del brand con il linguaggio pop e l'intrattenimento. Le lattine saranno disponibili nei punti vendita della Gdo e nel canale Out of Home fino a esaurimento scorte.

Per tutta l'estate sarà ifne attiva una nuova operazione a premi articolata in cinque diverse iniziative dedicate ai principali momenti della stagione, dal tempo libero al food fino al back to school. Tra i premi figurano kayak illustrati da Van Orton Design, sdraio Seletti, forni per pizza Ariete, borse mare firmate Gassa d'Amante Milano e agende Moleskine, con l'obiettivo di rafforzare il legame del brand con i momenti di convivialità e intrattenimento che da sempre caratterizzano il concept "Non c'è estate senza Estathé".