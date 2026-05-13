Salesforce investe 1 miliardo di dollari in Italia: nuova sede a Milano, assunzioni e focus sull’AI agentica

Salesforce ha annunciato un piano di investimento da 1 miliardo di dollari in Italia nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Paese e sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale agentica applicata a imprese e pubblica amministrazione. L’annuncio è stato dato da Marc Benioff in occasione della sua visita in Italia per la Terza Conferenza Annuale di Roma su AI, Etica e Governance, confermando il rafforzamento strategico della presenza del gruppo nel mercato italiano.

Engage Conference - Retail Media Strategies: TUTTI I DETTAGLI SULL'EVENTO

Il piano prevede una combinazione di investimenti infrastrutturali, crescita occupazionale e sviluppo delle competenze. Tra le principali iniziative figura l’apertura di una nuova sede a Milano, a Palazzo Missori, pensata come hub di collaborazione tra clienti, partner e dipendenti. Salesforce punta inoltre ad ampliare il proprio organico in Italia, con nuove assunzioni focalizzate su intelligenza artificiale, data science e ingegneria, con l’obiettivo di supportare aziende e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale.

Formazione e competenze: nasce la Enterprise Architecture Academy

Un elemento centrale del piano è rappresentato dalla formazione. Salesforce lancerà infatti la Enterprise Architecture Academy, un programma dedicato a partner e clienti per sviluppare competenze avanzate nell’adozione dell’AI e nella progettazione di architetture digitali. Il percorso formativo partirà con oltre 70 partecipanti e si inserisce in una strategia più ampia di diffusione delle competenze tecnologiche nel tessuto produttivo italiano.

Agentforce e i casi di adozione in Italia

Al centro della strategia tecnologica di Salesforce c’è Agentforce, la piattaforma di AI agentica che integra dati, CRM e automazione intelligente per supportare le decisioni aziendali. In Italia, la tecnologia è già adottata da diverse realtà di primo piano, come Ferrari, Telepass, Trenitalia, Enel, UniCredit e INPS. La piattaforma è inoltre adottata da migliaia di piccole e medie imprese italiane. Oltre al mondo privato, Salesforce rafforza la propria collaborazione con la pubblica amministrazione e il settore no profit. In particolare, l’azienda sostiene iniziative di formazione e inclusione digitale attraverso partnership con realtà educative come ELIS, con programmi dedicati anche alla formazione intergenerazionale e alla riqualificazione professionale.

Leggi anche: ECCO COME COMUNICANO LE AZIENDE

Salesforce punta a consolidare il ruolo dell’Italia come uno dei principali hub europei per l’innovazione nell’intelligenza artificiale, combinando infrastrutture, formazione e sviluppo tecnologico. L’investimento da 1 miliardo di dollari rappresenta quindi non solo un’espansione industriale, ma un progetto strutturale di lungo periodo per sostenere crescita economica, innovazione e sviluppo delle competenze digitali in Italia.