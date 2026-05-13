Galbani porta "al parco" la piattaforma di comunicazione e va on air con Santa Lucia: per i formaggi investimenti in crescita a doppia cifra

Creare un mondo accogliente, costruito sulla fiducia, dove è facile essere sé stessi: è questa l'idea alla base della nuova piattaforma di comunicazione di Galbani, che ha preso il via nelle scorse settimane con una campagna pubblicitaria e che oggi il brand del gruppo Lactalis ha deciso di rendere ancora più concreta con un progetto esperienziale a Milano.

Venerdì 12 giugno, infatti, è stato inaugurato per la stampa “Benvenuti a tavola!”, il progetto che per due giorni, fino a sabato 13 giugno (dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00), trasforma il Parco Tre Torri – CityLife di Milano in uno spazio esperienziale aperto al pubblico.

Il cuore dell’attivazione è una tavola lunga 100 metri: un luogo di convivialità collettiva pensato per sorprendere il pubblico e trasformare il gesto dello stare insieme a tavola in una vera esperienza condivisa. Durante l’evento gratuito, i visitatori potranno vivere, seduti a questa lunga tavola un percorso tra assaggi, ricette e momenti di racconto dedicati ad alcuni dei prodotti più iconici di Galbani Santa Lucia e Galbanino, reinterpretati attraverso diverse occasioni di consumo e preparazioni pensate per valorizzarne versatilità e gusto.

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«Con ‘Benvenuti a tavola!’ abbiamo voluto dare forma concreta a ciò che per noi significa ‘Contribuire a rendere il mondo accogliente, costruito sulla fiducia’: promuovere momenti di convivialità autentica, capaci di unire le persone e generare valore nelle relazioni quotidiane - spiega Wiebke Klaass, Direttrice Marketing BU Cheese, Lactalis Italia -. È un impegno che si esprime anche nel modo in cui interpretiamo la tavola, da sempre cuore di Galbani. Crediamo che oggi la tavola sia molto più di un luogo in cui mangiare: è uno spazio di relazione, condivisione ed espressione personale, dove ciascuno racconta qualcosa di sé attraverso i piatti che prepara, sceglie e condivide. Con questa iniziativa vogliamo uscire dagli schemi tradizionali della comunicazione e incontrare le persone in modo autentico, dando vita a un momento collettivo capace di celebrare la convivialità e l’accoglienza che da sempre fa parte della cultura italiana e dell’identità di Galbani». L'iniziativa, dopo l'attivazione a Milano, prevedrà anche un'attività concorsuale tra il 15 giugno e il 15 settembre, con comunicazione nei punti vendita.

«Per noi questo è un anno di rilancio di Galbani, che si articola attraverso pubblicità televisiva e digital, eventi come questo e iniziative nei punto vendita - ha spiegato a Engage Wiebke Klaass, intervistata a margine dell'evento -. Il tema della tavola diventa un po' per noi il centro del racconto perché intorno alla tavola, da sempre, si sviluppano relazioni, momenti di convivialità, ci si può esprimere in maniera più individuale sia nel contesto della tavolata in generale ma anche attraverso le ricettazioni e i prodotti e quindi abbiamo avuto quest'idea di rimettere la tavola al centro, banalmente perché è sempre stata al centro. In questa iniziativa di oggi lo raccontiamo in maniera più visibile».

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La campagna pubblicitaria di rilancio di Galbani ha preso il via un mese fa, con un primo spot dedicato a Galbanino, a cui proprio domenica scorsa si è aggiunto un nuovo soggetto dedicato a Santa Lucia, mentre dopo l'estate sarà la volta di un terzo spot focalizzato su Certosa. Il concept accompagnerà dunque il brand per tutto l'anno, e possibilmente anche per più tempo. «Quanto durerà la campagna ce lo diranno i risultati, ma quello che posso dire è che il nostro obiettivo è consolidare prima di cambiare», ha detto la Direttrice Marketing, che ha inoltre dichiarato che quest'anno l'investimento di comunicazione «è aumentato a doppia cifra».

Partner creativo di Galbani per la BU Cheese è Ogilvy, mentre il media - per tutta l'azienda nelle sue varie divisioni - è curato da Zenith. Galbani Cheese ha poi H48 come agenzia per il digital.

Ma Galbani non è solo formaggi: l'iniziativa "Benvenuti a tavola!" è anche un modo per il brand di comunicare una maggiore sinergia visiva - e di comunicazione - tra i marchi dell'azienda, che annovera tra le sue divisioni anche quella dei salumi, tra cui il salame Galbanetto è sicuramente il prodotto principe. Non a caso, all'evento era presente anche Paolo Guzzardi, Direttore Generale Galbani Meat che, intervistato da Engage, ha raccontato che Galbanetto è tornato in tv proprio in questi giorni dopo 8 anni con una nuova campagna pubblicitaria. Campagna che, guarda caso, è ambientata anche lei intorno a una tavola. «Per Galbanetto è un momento di comunicazione molto importante, abbiamo anche lanciato un nuovo claim, "Piace a tutti, ci scommetto", e stiamo lanciando una nuova gamma che si chiama Break - sull'onda della snackizzazione dei momenti di consumo - in più gusti, un gusto tradizionale, un gusto lime e chili, e un gusto BBQ».

La campagna è partita questa settimana con una pianificazione televisiva a livello nazionale, sulle principali reti, e con un forte battage pubblicitario su digital e social. La creatività, in questo caso, è firmata da Havas, partner di Galbani per la BU Meat, «con cui abbiamo iniziato a lavorare a questa comunicazione tre anni fa, testando con loro il posizionamento e attendendo poi il momento giusto per il lancio».

Nel frattempo, Galbani è attiva anche sul mondo dei salumi banco taglio, quelli tagliati freschi al banco gastronomia. «Su questo fronte - ci spiega il manager - la nostra sfida è diventare un punto di contatto per il consumatore all'interno del punto vendita quando il prodotto viene intermediato dal banconista. A tal proposito proprio in questi giorni è partita una campagna su social e affissioni nelle principali città del Sud Italia che punta proprio sulla relazione di fiducia con il banconista, che consiglia i prodotti Galbani dopo averli provati, testati e utilizzati».

Il ritorno in tv di Galbanetto segna inevitabilmente un'accelerata per il budget di comunicazione della divisione: «Quest'anno investiremo circa il 30% in più - rivela Guzzardi -. Abbiamo deciso di spingere molto dal punto di vista della comunicazione dopo un percorso di revisione dell'assortimento e del posizionamento delle marche dei salumi. E per unirci alla sinergia del brand Galbani e alla volontà dell'azienda di creare una cassa di risonanza sulla marca in tutte le sue categorie».