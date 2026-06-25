Gruppo Montenegro: per il lancio di Limoncello Benvenuti una strategia tra territorio, campagne social e creator

Il nuovo progetto punta a rilanciare e riposizionare il limoncello da liquore della tradizione a ingrediente contemporaneo per la miscelazione. Ce ne ha parlato Roberta D’Auria, Global Marketing Manager New Business

Il limoncello torna protagonista e si prepara a vivere una nuova stagione di crescita. È questa la visione alla base del lancio di Limoncello Benvenuti, la nuova referenza firmata Gruppo Montenegro, pensata per presidiare una categoria che negli ultimi anni ha visto una forte evoluzione, in Italia e soprattutto sui mercati internazionali.

«Abbiamo presentato Limoncello Benvenuti al Roma Bar Show dello scorso anno, nel 2025, sia per il mercato italiano sia per i mercati esteri, dove siamo già presenti a livello internazionale», ha spiegato Roberta D'Auria, Global Marketing Manager New Business di Gruppo Montenegro. «Gruppo Montenegro non aveva un limoncello all’interno del proprio portafoglio e, considerando il nostro ruolo di promotori dei liquori e della tradizione italiana, l’inserimento di questa categoria rappresentava sicuramente una tappa naturale da affrontare».

Il lancio nasce infatti dall’incontro tra un prodotto profondamente radicato nella cultura italiana e un nuovo interesse globale verso il mondo del limoncello. Una categoria che, secondo l’azienda, sta vivendo una vera e propria fase di rilancio. «Nella cultura italiana il limoncello è storicamente vissuto come un liquore del dopopasto, un prodotto legato alla famiglia, alla convivialità e ai momenti di condivisione. Negli ultimi anni, però, soprattutto grazie ai mercati esteri, si è affermato un nuovo modo di interpretarlo: il trend del Limoncello Spritz e, più in generale, l’uso del limoncello come ingrediente per aperitivi e cocktail». Un cambiamento che ha ampliato il pubblico di riferimento e trasformato il ruolo del prodotto all’interno delle occasioni di consumo: da digestivo della tradizione a ingrediente per la miscelazione contemporanea.

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Uno degli elementi distintivi di Limoncello Benvenuti è il legame con la materia prima e con il territorio di origine. La comunicazione del brand punta infatti sulla qualità dei limoni siciliani e sul valore della tradizione. «Per noi è importante comunicare il nostro limoncello attraverso la qualità dei limoni siciliani e il territorio siciliano, che rappresenta un ambiente perfetto grazie al clima mediterraneo e ai terreni vulcanici. Queste caratteristiche permettono ai limoni siciliani di sviluppare una forza e una potenza sensoriale che li rendono tra i più apprezzati al mondo. Comunichiamo quindi la qualità e la tradizione dei nostri limoni, ma anche tutto quello che il packaging di Limoncello Benvenuti rappresenta».

La bottiglia diventa così parte integrante della narrazione del prodotto, con richiami estetici e culturali al territorio. «Abbiamo preso ispirazione dalla Sicilia per ogni singolo dettaglio: dalla bottiglia, che richiama le colonne doriche, al tappo color Tiffany, un azzurro che rappresenta la cupola della Chiesa dell'Addolorata di Marsala».

La sfida del brand è intercettare pubblici differenti, mantenendo forte il legame con l’identità del prodotto. «Da una parte c’è il consumatore tradizionale, quello che associa il limoncello al momento del fine pasto. Dall’altra c’è un consumatore più giovane, vicino al mondo dell’aperitivo, dei cocktail e della miscelazione». Una doppia anima che rappresenta anche la strategia di distribuzione e comunicazione del marchio. «Siamo presenti sia nella grande distribuzione sia nel canale on trade, con formati e strategie differenti».

Il lancio tra PR, territorio, influencer marketing e digitale

Limoncello Benvenuti entra ora in una fase di consolidamento del progetto, con attività pensate per aumentare la conoscenza del brand e avvicinare nuovi consumatori alla categoria. «Questo è il primo vero lancio PR che facciamo dedicato al prodotto, perché volevamo aspettare di avere una distribuzione adeguata e permettere anche alla parte commerciale di avviare il progetto».

Tra le prime iniziative di lancio, il “Benvenuti al Frigobar Tour”, partito il 25 giugno da Monopoli e in programma fino al 5 settembre, è stato pensato proprio per far conoscere il brand non solo nella sua versione tradizionale, ma anche come ingrediente della miscelazione e dei cocktail. Il progetto itinerante attraverserà l’Italia da Nord a Sud con 10 tappe in alcuni dei locali più rappresentativi della stagione estiva, dove saranno proposti cocktail come il Benvenuti Spritz e il Sicilian Paloma.

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Accanto alle attività PR e agli eventi sul territorio, il brand sta sviluppando anche un percorso di influencer marketing con creator selezionati in grado di raccontare il prodotto attraverso contenuti legati al mondo del lifestyle, della cultura enogastronomica e della liquoristica. «Per noi è importante parlare al consumatore attraverso punti di vista diversi e canali differenti, mantenendo però sempre un focus sulla qualità del prodotto. L’attività con gli influencer sarà quindi pensata non solo per aumentare la visibilità del brand, ma anche per educare il consumatore rispetto alle diverse modalità di consumo. Abbiamo iniziato con tre profili e valuteremo poi eventuali ulteriori attivazioni nei momenti chiave dell’anno, come Natale o Pasqua, anche in base alla stagionalità e alle occasioni di consumo che vogliamo suggerire».

Sul fronte media, il brand punta oggi principalmente sul digitale. «Per ora non sono previste campagne televisive. Il focus sarà sul digitale, con attività sui social media tra contenuti organici e campagne sponsorizzate». Ad accompagnare il brand in questo percorso sui social è l’agenzia LGS, incaricata anche delle attività di influencer marketing. Partner media di Gruppo Montenegro è Initiative.