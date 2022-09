Yolo Plus cresce: +26% nel primo semestre e 14 nuovi clienti

Cresce Yolo Plus, agenzia sannita guidata da Bruno Sparandeo, grazie a una nuova organizzazione e nuovi clienti in entrata.

La società specializzata in attività di branding, social media e pubblicità con unica sede a Benevento, ha chiuso il 2021 a +36% rispetto all’anno precedente e ha messo a segno nel primo semestre dell’anno corrente un +26% rispetto all’anno precedente.

Numeri di fatturato a parte, il 2022 ha segnato anche 14 nuovi clienti tra cui 3 direttamente dall’estero con cui l’agenzia ha sviluppato e sta sviluppando progetti di comunicazione per il mercato italiano e non solo.

Flessibilità, gestione del cliente, formazione e nuovi spazi di lavoro al centro del nuovo progetto, come spiega l’agenzia in una nota: “Stiamo dando il massimo, alla faccia delle stime e delle preoccupazioni sul prossimo inverno e sulle ricadute economiche. Siamo in procinto di cambiare sede, ingrandendo gli spazi di lavoro e dando più spazio alla content production, e abbiamo introdotto la formazione in sede ogni tre settimane per dare la possibilità a tutte le persone di Yolo Plus di prendersi cura della propria carriera. Ora il pensiero è rivolto all’espansione, tramite acquisizioni di nuovi clienti e consolidamento e miglioramento dei rapporti con quelli in essere. Siamo anche alla ricerca di nuove risorse che ci accompagnino verso nuovi traguardi, possibilmente talenti nostrani”.

In particolare, Yolo Plus è alla ricerca di content creator con esperienza e di un account & business developer.

L’agenzia è membro di UNA - Aziende Unite della Comunicazione, per cui Bruno Sparandeo è delegato per la territoriale Campania.