Veneta Cucine sceglie we-go dopo una gara per il nuovo progetto web

We-go si è aggiudicata la gara per il nuovo progetto web di Veneta Cucine, con l’obiettivo di riorganizzare un ecosistema digitale composto da prodotti, contenuti, servizi e rete vendita "senza trasformare il sito in un archivio".

Prodotti, contenuti istituzionali, servizi e rete rivenditori sono stati organizzati all’interno di un’esperienza di navigazione più semplice e organizzata.

«Abbiamo scelto we-go perché già in fase di gara ha letto il progetto nel modo giusto: non come un restyling, ma come un’evoluzione del nostro modo di presentarci online. Cercavamo un partner capace di entrare nella complessità del brand, del prodotto e della rete vendita, senza semplificare troppo né appesantire l’esperienza. Il valore è stato proprio questo: unire sensibilità creativa, metodo progettuale e capacità di far dialogare sito, performance e contenuti. Il lavoro da fare è ancora molto, gli obiettivi sono tanti e il percorso della costumer journey è sempre più variegato, ragion per cui lavoriamo insieme a we-go affinché le moderne sfide digitali diventino opportunità concrete di crescita, innovazione e vicinanza ai nostri clienti» dichiara il team marketing di Veneta Cucine.

Accanto al lavoro su contenuti, design ed esperienza utente, we-go ha sviluppato una piattaforma digitale costruita su un'architettura headless, API-driven e orientata all'integrazione, che integra contenuti, servizi, dati e rete commerciale in un’unica architettura digitale.

Un approccio progettuale basato su principi di modularità e scalabilità, che consente di evolvere la piattaforma nel tempo senza vincoli tecnologici, favorendo una gestione più flessibile ed efficiente delle informazioni. L'integrazione con il sistema rivenditori rappresenta inoltre un tassello fondamentale di una strategia digitale sempre più omnicanale e orientata al servizio.

Sul piano visivo, we-go ha lavorato a un design language che parte dai codici distintivi di Veneta Cucine e li traduce in un'esperienza digitale coerente e riconoscibile. Non un'estetica applicata sopra il sito, ma un sistema di componenti progettato secondo logiche di design system, pensato per garantire coerenza, evolutività e riconoscibilità del brand in ogni punto di contatto digitale.

Il lavoro è proseguito anche sul piano Advertising e SEO, con un approccio rivisto rispetto al passato. Nel 2025/2026 la strategia è passata da una logica più difensiva a una gestione attiva della domanda, combinando maggiore copertura nazionale, campagne drive-to-store, acquisizione di nuovi utenti e attività di Demand Gen per intercettare traffico qualificato senza cannibalizzare il presidio di brand.

«La tecnologia funziona davvero quando non si vede, ma rende tutto più semplice: per chi naviga e per chi gestisce il progetto ogni giorno. Su Veneta Cucine abbiamo costruito una base digitale pensata per dare ordine alla complessità, senza trasformarla in complessità d’uso. È questo il valore di una piattaforma ben progettata: sostenere il brand oggi e lasciargli spazio per evolvere domani» chiosa Simone Pellizzon, CTO di we-go.

Con questo progetto, we-go conferma la propria expertise nella progettazione di web experience che non si limitano a essere navigate, ma aiutano i brand a organizzare il proprio mondo e renderlo più accessibile.