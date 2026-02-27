TooPowerful consolida la collaborazione con Pharmanutra anche nel 2026

Pharmanutra S.p.A. conferma per il 2026 TooPowerful per l'influencer marketing, dopo i buoni risultati ottenuti l'anno scorso.

Nel 2025, infatti, il gruppo ha sviluppato insieme alla digital company un doppio percorso strategico su due asset chiave: Apportal Boost e Cetilar Nutrition. Due progetti distinti per target e obiettivi, ma accomunati da una visione chiara: inserire l’integrazione in uno stile di vita consapevole, credibile e narrativamente coerente nel tempo.

Apportal Boost: l’energia come scelta consapevole

Il progetto Apportal Boost 2025 nasce con un obiettivo preciso: posizionare il prodotto come integratore premium dedicato a professionisti dinamici tra i 30 e i 60 anni, con focus su energia, concentrazione e performance quotidiana. La sfida era duplice: costruire awareness per un prodotto nuovo, mantenendo però un posizionamento alto ed evitando una comunicazione eccessivamente medicale. Da qui il concept 2025: “Energia al servizio di ciò che conta davvero per te”.

«La vera sfida era ridefinire il concetto di energia. Spesso la comunicazione di questa categoria esalta l’idea di essere sempre attivi e iper-performanti. Con Apportal Boost abbiamo scelto una direzione diversa: non raccontare l’energia come qualcosa da consumare al massimo, ma come una risorsa da gestire con consapevolezza, decidendo ogni giorno dove investirla, ovvero nelle cose a cui teniamo davvero», racconta Silvia Cipriani, Head of Strategy in TooPowerful.

La strategia di influencer marketing di TooPowerful ha coinvolto 10 talent tra mid e big creator (tra cui Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli, Anselmo Prestini, Catherine Poulaine, Luca Daffrè) selezionati per coerenza con il target e suddivisi in due cluster: energy (sport, outdoor, movimento) e business (professionisti con routine intense e orientate alla performance). La campagna si è sviluppata da giugno a dicembre, articolata in diverse fasi strategiche, con un momento centrale altamente distintivo, l’evento esclusivo di giugno a Punta Ala, costruito attorno alla metafora della navigazione e della performance.

«Abbiamo progettato insieme al brand un’esperienza che fosse immersiva per i talent e coerente con il posizionamento premium. Far vivere il prodotto prima ancora di farlo comunicare è stata una scelta chiave per la strategia dello scorso 2025. L’autenticità non si costruisce, si sperimenta», racconta il team di TooPowerful.

«I risultati della campagna ci hanno confermato che abbiamo centrato il target. I numeri sono stati importanti, ma un altro indicatore di successo è stato il contenuto spontaneo: quando un creator parla di un prodotto senza che sia previsto, significa che la fiducia è reale», commenta Silvia Cipriani.

2026: evoluzione e nuove strategie comunicative

L’evoluzione nasce da insight qualitativi raccolti tramite sondaggio interno su persone in target: stress, lavoro e poco sonno sono trigger comuni; i livelli di energia variano profondamente; i contenuti preferiti sono umani, spontanei, dinamici.

«Nel 2026 la strategia evolverà, con l’obiettivo di mantenere il posizionamento premium, ma rendere il racconto più quotidiano e trasversale, ampliando i cluster e concentrandoci maggiormente sulla conversione» conclude la Head of Strategy.

Cetilar Nutrition: integrazione come parte del processo

Parallelamente, nel 2025 TooPowerful ha sviluppato un progetto annuale di influencer marketing per Cetilar Nutrition, dedicato alla performance sportiva e agli sport di endurance, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand come alleato concreto della performance quotidiana, unendo autorevolezza scientifica e linguaggio social-friendly. La strategia è stata impostata come un ecosistema narrativo continuativo, capace di raccontare l’integrazione come parte naturale della routine sportiva: preparazione, performance e recupero.

La produzione è stata strutturata su due piani: contenuti hero con videomaker professionisti e contenuti nativi (stories e self-made) per mostrare l’uso reale dei prodotti.

Tra i momenti chiave:

Shooting stagionali ad alta densità

Contenuti speciali legati al Giro d'Italia

La giornata proprietaria Cetilar Experience presso le sedi Athletica Cetilar Performance Center e Pharmanutra.

«La Cetilar Experience è nata con l’obiettivo di far incontrare in modo diretto sport e scienza, trasformando i valori del brand in un’esperienza concreta. È stato particolarmente emozionante vedere un concept progettato a livello strategico prendere forma sul campo», racconta il team TooPowerful che ha seguito l’organizzazione.

Il lavoro con atleti professionisti ha richiesto grande adattabilità, ed è ciò che la digital company ha messo in campo, scegliendo di includere in campagna profili come Letizia Paternoster e Flavio Valabrega.

«Lavorare con atleti e sportivi attivi richiede un modello produttivo molto flessibile. Calendari gare, eventi e preparazioni incidono fortemente sulle disponibilità: la struttura del progetto è stata pensata proprio per adattarsi a questa variabilità, mantenendo però costanza e qualità nelle consegne» dice Silvia Cipriani.

2026: l'evoluzioe del progetto Cetilar Nutrition

L’evoluzione della strategia 2026, anche in questo caso parte dai learning raccolti: maggiore clusterizzazione tra atleti professionisti (branding premium) e creator più orientati alla conversione.

Se Apportal Boost ha lavorato sul concetto di energia come scelta consapevole, Cetilar Nutrition ha costruito un racconto profondo attorno alla performance come processo.

In entrambi i casi emerge un elemento chiave dalle strategie che TooPowerful ha portato avanti: non singole attivazioni, ma architetture narrative di lungo periodo, capaci di trasformare l’integrazione da prodotto a alleato quotidiano, nella vita professionale come nello sport.

Pharmanutra e TooPowerful. I crediti

Il team di TooPowerful coinvolto nei due progetti di Pharmanutra è il seguente: