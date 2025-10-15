Arcadia chiude il 2025 a +35%: ora focus su ampliamento del team e rafforzamento delle partnership

Arcadia – Identità alle Idee, società beneventana specializzata in comunicazione strategica, branding, posizionamento territoriale e web listening, archivia il 2025 in positivo, con un incremento di fatturato del +35,8% rispetto al 2024.

«Il dato economico è la conseguenza di una visione chiara - spiega Domenico Giordano, amministratore della società -. Abbiamo lavorato per costruire un modello che unisse identità e strategia e la crescita del 2025 conferma quanto il mercato riconosca il valore di questo approccio. In tal senso, siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione per il terzo anno consecutivo con la Rai, affiancando il direttore Francesco Giorgino nel programma “XXI Secolo Quando il presente diventa Futuro” in onda su Rai Uno. Così come, è motivo di grande soddisfazione aver ampliato il portfolio clienti con realtà quali il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Urania TV, Liverini SpA. A questi si aggiungono commesse importanti con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Tuscia, la So.Re.Sa SpA e Sviluppo Campania SpA».

Leggi anche: ENGAGE PLAY, GLI APPROFONDIMENTI VIDEO DI ENGAGE

A rafforzare ulteriormente l’impegno rivolto allo studio e all’analisi dei dati della rete, Arcadia annuncia il lancio di una novità: sociallistening.it. Si tratta di una piattaforma dove saranno resi accessibili tutti i monitoraggi della rete che l’agenzia svolge periodicamente. "Con sociallistening.it, Arcadia non solo mette a sistema il proprio know-how, ma offre un servizio di trasparenza e analisi dei dati che rafforza il suo ruolo di osservatorio privilegiato sulle dinamiche dell’opinione pubblica", spiega la società.

Per il 2026, l'agenzia si concentrerà sull’ampliamento del team interno e sul rafforzamento delle partnership strategiche, oltre che sullo sviluppo di nuovi progetti editoriali e culturali.