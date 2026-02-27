Kantar Media cambia nome e marchio e diventa Fifty5Blue

Kantar Media, società attiva a livello mondiale nella misurazione dell'audience, ha annunciato una nuova identità di marca: diventerà Fifty5Blue, in un rebranding che segue la separazione della società da Kantar Group e la sua acquisizione da parte di H.I.G. Capital nell'agosto 2025.

Questo nuovo marchio segnala l'inizio di un nuovo capitolo per l'azienda, si legge in una nota: “In un ecosistema dei media e dell'intrattenimento sfidato dalla crescente frammentazione dell'audience e da un'abbondanza di contenuti e set di dati, Fifty5Blue si concentra su una sfida principale: aiutare inserzionisti, agenzie, proprietari di media e piattaforme social a prendere decisioni migliori sia sulle strategie di contenuto e pubblicità, sia sugli investimenti”.

"Oggi facciamo un passo avanti come Fifty5Blue con ambizione - commenta il CEO Global, Patrick Béhar -. In un mondo pieno di rumore, dove i dati non mancano, crediamo che la chiarezza sia il vero elemento differenziante. Il nostro ruolo è rimuovere la complessità non necessaria, fornire i dati giusti con i metodi più rigorosi e aiutare i nostri clienti a ottenere la chiarezza necessaria per prendere decisioni migliori. Questo nuovo marchio poggia sulle basi dell'attività che abbiamo costruito nell'ultimo anno e sugli standard che continuiamo a mantenere: diradare la nebbia, sostenere l'indipendenza e abbracciare l'impazienza."

Un rebranding che arriva dopo mesi in cui l'azienda ha vissuto una trasformazione decisiva sotto una proprietà indipendente, investendo significativamente in persone, tecnologia e partnership. "Abbiamo abbracciato la libertà di muoverci più velocemente, affinare la nostra attenzione e investire a lungo termine, rimanendo ancorati all'indipendenza, al rigore e alla trasparenza che hanno sempre definito la nostra organizzazione e le nostre soluzioni di misurazione dell'audience a livello globale", ha aggiunto Béhar.

L'azienda, si legge nella nota, continuerà ad accelerare i propri investimenti in soluzioni ibride che combinano panel di alta qualità con la portata e la granularità dei Big Data, alimentate da una tecnologia solida e governate dall'indipendenza. Il focus sarà anche sull’AI, per offrire maggior valore a clienti e partner, rendendo più semplice l'interrogazione dei dati proprietari in tempo reale e creando una nuova generazione di strumenti a supporto dell'intero funnel pubblicitario.

“Il lancio globale di Fifty5Blue - spiega la società - è supportato da un'identità visiva rinnovata che riflette i valori del marchio: chiarezza, focus e fiducia. Mentre il brand si evolve, l'azienda continua a servire inserzionisti, agenzie, emittenti e piattaforme in tutto il mondo, agendo come partner a lungo termine attraverso periodi di transizione e cambiamento”. Prodotti e società affermati come Ibope, TGI e TechEdge rimarranno centrali per il business, continuando a evolversi e a crescere all'interno del portafoglio Fifty5Blue.