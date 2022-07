Retex: Connexia e Witailer lanciano un approccio integrato al Search Commerce su Google e Amazon

Dopo essere state acquisite dal Gruppo, le due agenzie mettono insieme competenze di search & commerce intelligence sulle due piattaforme per un approccio integrato e innovativo per i brand

Connexia e Witailer, agenzie digital acquisite dal Gruppo Retex tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, uniscono visione, competenze e approccio innovativo e lanciano un approccio integrato al Search Commerce su Google e Amazon.

La Search & Commerce Intelligence è diventata ormai vitale per le strategie di marketing e il posizionamento dei brand, complice anche la svolta degli ultimi due anni, che hanno visto, infatti, un’accelerazione incredibile della trasformazione digitale delle marche e dei relativi investimenti a supporto.

Da qui nasce la necessità di chi guida marketing e digital business di conoscere quali sono gli insight di scenario in cui si opera, i driver di scelta dei consumatori, i comportamenti in fase di avvicinamento e acquisto di un prodotto, al fine di ottimizzare il proprio spending digital.

Google, Meta e Amazon sono oggi i player che raccolgono gran parte degli investimenti media dei brand, grazie al continuo sviluppo di soluzioni e formati offerti e alla loro capacità di presidiare i momenti in cui l’utente ricerca informazioni o esprime il proprio intento d’acquisto.

La comprensione di questi due touchpoint importantissimi è il driver che ha spinto Connexia e Witailer a sviluppare un approccio integrato alla Search Intelligence: tramite l’analisi integrata della Share of Search per le parole chiave più ricercate e più rilevanti relative ai propri prodotti è possibile identificare le opportunità per migliorare la visibilità sia organica sia sponsorizzata rispetto ai propri competitor.

“Oggi si parla tanto della capacità dei brand di raccogliere e utilizzare le informazioni per offrire una customer experience unica. Per questo, oggi più che mai, le attività di Business Intelligence sono fondamentali all’interno delle strategie di marketing, soprattutto quando gli obiettivi risiedono nella generazione di uno stimolo o nella comprensione dei bisogni dell’utente al fine di far incontrare brand e possibili lover”, commenta Andrea Redaelli, Managing Partner Business Development e Digital Media di Connexia.

Il monitoraggio costante dei dati attraverso strumenti di Data Visualization dinamici permette di comprendere come il brand sia percepito dall’utenza e a quali entità concettuali venga più frequentemente associato, poter prendere decisioni strategiche al fine di migliorare in tempo reale gli investimenti media sul canale, massimizzando le performance di vendita e il ROAS, o indirizzare la produzione di contenuti editoriali da veicolare sulle proprie property digitali o verso partner esterni.

"L'utilizzo dei dati sulle ricerche di prodotto degli utenti è uno degli input principali nel nostro settore”, aggiunge Federico Salina, Ceo di Witailer. “Questo permette di migliorare sia il posizionamento che le performance di vendita sui marketplace online, e un approccio coerente tra digital motori di ricerca e digital retail è fondamentale perché quest'ultimo diventerà una fonte di informazioni sempre più rilevante per le aziende".

Grazie a questo nuovo approccio e alle competenze dei team multidisciplinari presenti in Connexia (Google Premier Partner) e Witailer (Amazon Advanced Partner), i due brand sono oggi in grado - come dichiarato attraverso una nota ufficiale - di sviluppare un efficace presidio di Google e Amazon e offrire una shopping experience unica ai propri lover.