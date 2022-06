Regione Lombardia ufficializza la scelta di OMD e avvia gara da oltre 47 milioni di euro per comunicazione ed eventi

New business per il centro media di Omnicom Media Group. Il nuovo bando ha una durata di 48 mesi ed è suddiviso in quattro lotti

Regione Lombardia ufficializza l’assegnazione a OMD dell’incarico per la pianificazione pubblicitaria e pubblica un nuovo bando di gara per la scelta delle nuove agenzie per la comunicazione e gli eventi per i prossimi 4 anni.

Il centro media di Omnicom Media Group guidato dal managing director Francesca Costanzo è risultato dunque primo nella graduatoria con un punteggio complessivo di 93,40 punti, posizionandosi davanti ad Havas Media (83,47 punti), Starcom (68,47), Pomilio Blumm (45,09), Mediaxchange (38,02) e il raggruppamento Ocmgroup-Ecomedianet (36,33). L’agenzia uscente Wavemaker non ha partecipato alla gara.

Il bando metteva in gara, tra i vari servizi richiesti, il supporto strategico alla pianificazione degli spazi pubblicitari da destinarsi alle campagne di comunicazione sia on sia offline, l’acquisto degli spazi, l’invio alle concessionarie di pubblicità, se richiesto, di tutti i prodotti e materiali di comunicazione e grafici sviluppati, l’elaborazione e l’invio della reportistica di servizio.

L’incarico avrà durata di 36 mesi e un valore di 15 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori 2,5 milioni in caso di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi. In totale si raggiungerebbe così la cifra di 17,5 milioni di euro, Iva esclusa.

La gara per l’affidamento dei servizi di comunicazione ed organizzazione eventi (scarica qui la documentazione per partecipare) ha un valore complessivo a base d’asta di 42 milioni di euro, per una durata di 48 mesi, che sale a 47,25 milioni di euro se si tiene conto anche della proroga tecnica di 6 mesi.

La gara si suddivide in 4 lotti.

Il primo riguarda l’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi istituzionali e sul territorio, fiere e manifestazioni, e ha un valore di 21 milioni di euro.

Il secondo è relativo a brand identity, comunicazione strategica e campagne di comunicazione, con valore di 9 milioni di euro.

Il terzo riguarda le campagne e le iniziative di comunicazione istituzionale ad alto contenuto digitale. Il valore è sempre di 9 milioni di euro.

Il quarto ed ultimo è relativo a Servizi a supporto dell’informazione istituzionale. Il valore è di 3 milioni di euro.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 25 luglio 2022 alle ore 14.