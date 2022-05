OMD in testa nella gara per il media pubblicitario di Regione Lombardia da 17,5 milioni di euro

La centrale di OMG sarebbe in prima posizione nella graduatoria dopo l’apertura delle buste tecniche ed economiche davanti ad Havas Media, Starcom e Pomilio Blumm. L'uscente Wavemaker non ha preso parte alla procedura

OMD sarebbe vicina alla vittoria del bando di gara indetto da Aria, Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, per la scelta della società cui affidare il servizio di pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari per i prossimi tre anni.

Secondo quanto scrive la testata Primaonline, la centrale di OMG sarebbe infatti in testa alle graduatoria dopo l’apertura delle buste tecniche ed economiche. Dietro ala società guidata da Francesca Costanzo si dovrebbero essere posizionate Havas Media, Starcom e Pomilio Blumm. Wavemaker, agenzia uscente, non ha invece preso parte alla gara.

Leggi anche: GARE PUBBLICITARIE, LE ULTIME NEWS: DA BMW A TIM ED ENEL, DA SONY A WALLAPOP

L’incarico avrà durata di 36 mesi e un valore di 15 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori 2,5 milioni in caso di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi. In totale si raggiungebbe così la cifra di 17,5 milioni di euro, Iva esclusa.

Il bando metteva in gara, tra i vari servizi richiesti, il supporto strategico alla pianificazione degli spazi pubblicitari da destinarsi alle campagne di comunicazione sia on sia offline, l’acquisto degli spazi, l’invio alle concessionarie di pubblicità, se richiesto, di tutti i prodotti e materiali di comunicazione e grafici sviluppati, l’elaborazione e l’invio della reportistica di servizio.

Wavemaker si occupa del business dal 2018, quando si era imposta in una gara a cui avevano partecipato l’allora uscente Starcom, OMD e OCM Group con Lattanzio Communication.