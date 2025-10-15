Radio TV Serie A, la Lega lancia la gara tra agenzie per la campagna pubblicitaria

In vista del debutto del canale televisivo proprietario sul digitale terrestre, l'organismo ha avviato un pitch che vede in lizza, tra le altre, Wpp Media, Omnicom Media Group con PHD, dentsu e Publicis Groupe

Lega Serie A ha deciso di indire una gara tra agenzie in vista del lancio di una campagna pubblicitaria a sostegno del debutto del canale televisivo proprietario sul digital terrestre.

Secondo quanto ha potuto ricostruire Engage, il pitch riguarda sicuramente la gestione del media pubblicitario e vedrebbe in corsa almeno quattro agenzie, ovvero Wpp Media, Omnicom Media Group con PHD, dentsu e una sigla di Publicis Groupe.

A fine agosto la Lega Serie A ha annunciato la nascita di Radio TV Serie A, il progetto multimediale evoluzione della precedente esperienza di Radio TV Serie A con RDS, pensato per rafforzare il coinvolgimento intorno al campionato e offrire contenuti originali e dedicati al calcio italiano. https://www.legaseriea.it/it/radiotv

“L’idea è semplice: dobbiamo essere sempre più presenti nella casa dei nostri tifosi, e lo facciamo perché è la strada tracciata nel processo di trasformazione del mondo dello sport. Volevamo creare un prodotto di cui governassimo ogni singolo processo ed è quello che facciamo ogni giorno dal nostro iliad IBC di Lissone», ha spiegato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Faremo le cose in maniera progressiva, siamo in onda su sito e App, sulla radio DAB e arriveremo sul digitale terrestre, sempre tutto in chiaro. Il progetto sta evolvendo verso una televisione vera e propria, che sta già producendo i propri contenuti e che progressivamente arriverà nelle case italiane, sul digitale terrestre, come una televisione qualsiasi, sul telecomando di tutti”.

L’idea del canale integrato, che unisce radio e televisione in un’unica proposta digitale, è dunque quella di portare “il campionato” verso il tifoso e vivere il “giorno di Serie A” in modo più immersivo: pre-gara, post-gara, commenti live, analisi tattiche, ospiti e momenti di intrattenimento leggeri.