Pubblicità, Publicis Media accelera sul new business: Campari e Zegna tra i nuovi clienti

Publicis Groupe continua ad ampliare il suo portafoglio clienti con nuove acquisizioni sul fronte internazionale che riguardano anche il mercato italiano.

La holding sarebbe vicina alla vittoria della gara media globale indetta da Campari, il colosso italiano del beverage. In particolare, a subentrare a Mindshare, partner di Campari negli ultimi anni per il planning e il buying, sarà Zenith. La notizia, anticipata da Dailymedia, è stata verificata da Engage. L’accordo dovrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni. Il budget pubblicitario del Gruppo Campari supera i 100 milioni di euro a livello mondiale.

Ma non è tutto, perché da quest'anno Publicis Groupe ha iniziato ad occuparsi della gestione degli investimenti pubblicitari di Ermenegildo Zegna sempre su scala globale. Un importante brand del mondo del fashion è entrato così nel perimetro delle aziende clienti del gruppo.

La società pubblicitaria francese ha infine vinto il pitch indetto da The Magnum Ice Cream Co., il futuro spinoff dei gelati di Unilever di cui faranno parte marchi come Magnum, Ben & Jerry's e Cornetto, per il media planning e il media buying internazionale (leggi qui l’articolo di Engage).

Nel terzo trimestre del 2025 il gruppo francese ha registrato una crescita organica dei ricavi netti del 5,7%, a quota 3,529 miliardi di euro, superando le previsioni degli analisti (consenso al 5,1%). La società ha deciso di rivedere al rialzo il forecast annuale dal precedente +5% all’attuale +5,5%, “grazie alla forte domanda dei clienti per prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale”, esprimendo inoltre “fiducia nel mantenere una performance superiore alla media anche nel 2026, per il settimo anno consecutivo, grazie a un livello record di nuove acquisizioni di clienti”.