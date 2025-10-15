Omnicom completa l’acquisizione di Interpublic e diventa il primo gruppo pubblicitario del mondo

Omnicom ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Interpublic Group, a seguito del ricevimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari (l'ultima pochi gionri dall'Unione europea) e del soddisfacimento delle altre condizioni di chiusura. La fusione dà vita alla principale società mondiale di marketing.

“Questo è un momento decisivo per la nostra azienda e per il nostro settore”, ha dichiarato John Wren, Presidente e Ceo di Omnicom. “Con il completamento dell’operazione, Omnicom sta stabilendo un nuovo standard per la leadership moderna nel marketing e nelle vendite, creando brand più forti, generando risultati aziendali superiori e promuovendo una crescita sostenibile. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti, clienti e azionisti per la fiducia che hanno riposto in noi”.

In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di Interpublic hanno ricevuto 0,344 azioni Omnicom per ogni azione di Interpublic posseduta. Gli azionisti storici di Omnicom detengono circa il 60,6% della società combinata, mentre quelli di Interpublic circa il 39,4%, su base completamente diluita. La società combinata, con un fatturato pro forma superiore ai 25 miliardi di dollari, sarà quotata con il simbolo OMC alla Borsa di New York.

Come precedentemente annunciato, John Wren rimane Presidente e Ceo, Phil Angelastro rimane Evp e Cfo, e Philippe Krakowsky e Daryl Simm sono Co-Presidenti e Coo. Philippe Krakowsky, Patrick Moore ed E. Lee Wyatt Jr. si uniscono inoltre al consiglio di amministrazione di Omnicom. L’intero team di leadership sarà annunciato il 1° dicembre 2025.