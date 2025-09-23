Newlink Group acquisisce EJ ed entra nel mercato italiano: nasce Newlink Italia

Newlink Group, società internazionale di engagement con headquarter a Miami, in Florida e una forte presenza in America e Spagna, ha annunciato oggi il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano attraverso l’acquisizione di EJ, l’agenzia fondata da Massimo Costa. L’operazione dà vita a Newlink Italia, società di comunicazione ed engagement, riconosciuta per il suo impegno nello sviluppo di talenti di nuova generazione.

Questa acquisizione segna una tappa fondamentale nell’espansione globale di Newlink. Forte della propria presenza iberica e in America e Madrid e Barcellona, l’azienda arriva in Italia, offrendo ai clienti attuali e futuri un supporto integrato a livello internazionale e un portafoglio più ampio di soluzioni che spaziano da strategie integrate e campagne innovative alla trasformazione culturale finalizzata al crisis management con competenze su tre dimensioni strategiche: cultura organizzativa, brand e reputazione.

Fondata oltre 25 anni fa da Sergio Roitberg, Newlink ha reinventato il modello di consulenza attraverso la sua filosofia proprietaria, passando dalla visione del mondo centrata sulle persone come “target” a quella di “attori consapevoli, connessi” attraverso un "shared purpose" capace di generare valore reale e duraturo. Fedele a questa identità, l’azienda amplia ora la sua presenza in Europa e programma l’espansione in Asia.

“Questa acquisizione non è solo un passo nell’espansione del nostro business ma un’occasione per offrire ai clienti innovazioni mai sperimentate prima. Con Newlink Italia introduciamo un approccio collaudato per connettere davvero con gli attori di oggi, collaborando al contempo alla pianificazione metodologie e valorizzando al contempo nuove culture e ulteriori talenti. L’Italia diventa così una porta strategica per diffondere il nostro Orbital Thinking nel mondo", dice Sergio Roitberg, Founder & President, Newlink Group.

Nella nuova struttura, Massimo Costa ricoprirà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Newlink Italia, guidando le operazioni locali all’interno del network globale di Newlink. In qualità di Presidente di Newlink Italia, Costa entrerà ufficialmente a far parte del Leadership Team di Newlink, prendendo parte a tutte le principali discussioni strategiche e contribuendo con una prospettiva internazionale e una consolidata esperienza in ambito cross-border. La sua profonda conoscenza del settore e dei mercati europei costituirà un rilevante valore aggiunto nei processi decisionali di Newlink.

Costa sarà affiancato dai partner dell’agenzia: Jack Blanga (VP Executive Creative Director), Carla Giammillaro (General Manager), e Francesco Bocchielli (Client Service Director).