La manager, con oltre vent’anni di esperienza in Google e nel digital marketing, diventa VP della società design, strategia e customer experience in Italia

Marta Marchionni è stata nominata VP di frog Italy, la società di strategia, design e customer experience parte di Capgemini Invent.

Con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel Business Development, nei Media e nel Digital Marketing, Marchionni porta in frog una visione strategica maturata in contesti globali e un approccio fortemente orientato all’impatto sul business. Dopo gli inizi nel mondo dell’advertising con il gruppo GEDI, ha fatto parte del team di Google Italia, dove ha fondato e guidato la business unit dedicata a Consumer Goods & Healthcare. Nel 2013 ha assunto un ruolo chiave nella divisione MarTech, lanciando la Google Marketing Platform e contribuendo allo sviluppo dell’offerta programmatica per l’Europa meridionale. Negli ultimi anni, ha guidato le soluzioni video di Google, con responsabilità su prodotto, marketing e vendite per YouTube e Google Video Partners.

Manager attiva anche sul fronte della diversità e dell’inclusione, Marchionni in Google è stata Executive Sponsor della community Women@Google.

Con il suo ingresso, frog Italy consolida la propria posizione come catalizzatore di innovazione per le funzioni Sales, Marketing e Innovation, puntando sull’integrazione delle tecnologie AI e sulla creazione di nuovi modelli di business centrati sul cliente.

“Sono entusiasta di assumere la guida di frog in Italia in un momento cruciale per la trasformazione delle imprese,” dichiara Marta Marchionni. “La mia ambizione è rendere frog il punto di riferimento per l’innovazione della customer experience. Vogliamo aiutare i brand a crescere con coraggio e autenticità, intrecciando visione, eccellenza tecnologica e sensibilità umana, dove arte e scienza si incontrano per creare esperienze capaci di trasformare i mercati.”

In Italia, frog opera all’interno di Capgemini Invent con sedi a Milano e Roma, come centro di eccellenza per il design convergente, dove dimensioni fisiche, digitali e spaziali si fondono per dare vita a esperienze memorabili e rilevanti. La nomina di Marchionni si inserisce nel percorso di rafforzamento del posizionamento di Capgemini Invent nel mercato italiano, dove la società continua a investire su talenti, innovazione e competenze per accompagnare le imprese nella trasformazione guidata dai dati e dall’intelligenza artificiale.