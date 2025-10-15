Fondazione Sistema Toscana: Digital Angels vince la gara media da oltre 4 milioni di euro

Digital Angels continua ad ampliare la presenza nel settore pubblico e consolida la propria posizione come agenzia specializzata nelle campagne integrate a supporto di enti e istituzioni.

La società guidata da Piermario Tedeschi ha infatti vinto il bando di gara di Fondazione Sistema Toscana per l’affidamento dei servizi di media center. Digital Angels si è aggiudicata l’accordo quadro triennale con un importo di 2,5 milioni di euro (al netto delle componenti non ribassabili). L’esito è stato pubblicato il 18 novembre 2025 sulla piattaforma START (leggi qui).

La procedura prevedeva un valore complessivo a base di gara pari a 3.250.000 euro, inclusi 750.000 euro di componenti non ribassabili e 900.000 euro di opzioni attivabili. Il contratto ha una durata di 36 mesi, con possibilità di utilizzo delle opzioni previste dal bando che possono portare l’importo massimo complessivo a 4,15 milioni di euro.

Dopo la vittoria dei bandi di Regione Lombardia e Regione Campania, l'agenzia specializzata in creatività, media planning e digital marketing continua dunque a capitalizzare l'investimento effettuato nel progetto Angels for Gov, la task force pensata per accompagnare le pubblica amministrazione verso una comunicazione sempre più strategica e centrata sul cittadino.

La gara di Fondazione Sistema Toscana ha attirato una platea ampia e trasversale di operatori del marketing e della comunicazione: Azerion, Omniaweb, l'RTI composto da Kidea e Adextra, Intarget, Next Media, iProspect, Life, Jakala, Alkemy, Lotrek, l'RTI composto da Relive Communication e WPP Media, MXC e Yobee. Next Media era in realtà risultata prima in graduatoria, ma è stata poi esclusa perché la sua offerta economica è stata considerata “anormalmente bassa”. Nella parte tecnica Digital Angels è risultata prima con un punteggo di 70,3 punti, mentre Next Media si è fermata a 47,63 punti.

L'appalto riguarda un mix articolato di attività di media planning e buying a supporto delle campagne di Fondazione Toscana Sistema, con focus su promozione della destinazione Toscana, comunicazione istituzionale, eventi e iniziative regionali, campagne digital e offline in Italia e all’estero.

Il bando di gara di Cassa Depositi e Prestiti

Ma non è tutto per Digital Angels, perché l’agenzia, secondo quanto risulta ad Engage, è in pole dopo l'apertura delle buste tecniche ed economiche anche nella gara indetta da Cassa Depositi e Prestiti per i servizi di comunicazione a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Al bando ha preso parte, oltre a Digital Angels, il raggruppamento temporaneo costituito da Reply (mandataria) e Xister Reply (mandante).