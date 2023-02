Booster Box entra nel gruppo Precis Digital e punta ad accelerare la sua crescita nell’area Southern Europe

Precis Digital, fondata in Svezia con expertise nel settore del marketing digitale, dà il benvenuto a Booster Box nel suo gruppo. Le due agenzie collaborano da molti anni ed entrambe fondano il proprio lavoro sulla convinzione che i dati e l'automazione siano driver essenziali per il successo del marketing digitale del presente e del futuro.

Collaborando con alcuni dei più grandi brand in molti settori, Precis Digital mira ad aiutare i propri clienti a misurare e sfruttare al meglio gli investimenti di marketing. Una promessa che per lo sviluppo di tecnologie pubblicitarie complesse e blackboxed richiede una comprensione sempre più profonda dei dati e della tecnologia. Unendo le forze con Booster Box, Precis Digital rafforza le proprie competenze proprio in questi ambiti.

"I nostri team si conoscono da anni ed entrambi credono fortemente che i dati e l'automazione siano driver essenziali al giorno d'oggi per un marketing digitale di successo. Ho avuto il piacere di seguire Booster Box per anni e ho grande ammirazione per il loro approccio scientifico al marketing digitale. Il loro amore per i numeri e la scienza si abbina perfettamente con l’approccio integrato data-driven di Precis Digital. È quindi entusiasmante per noi espanderci nel mercato del Sud Europa proprio insieme a Booster Box" afferma Christoffer Lötebo, CEO del gruppo Precis Digital (in foto).

L’operazione societaria che coinvolge Booster Box fa parte della volontà di Precis Digital di espandersi a livello internazionale, creando partnership con agenzie esistenti che condividono valori e ambizioni.



"Il motivo alla base della partnership tra Precis Digital e Booster Box sta nella profonda e genuina comunione d’intenti tra le nostre agenzie. L’ingresso in Precis Digital è un'opportunità eccitante per noi e ci entusiasma molto, poiché ci consente di unire le forze con un’agenzia che condivide davvero i nostri valori tech e data-driven. Siamo impazienti di fornire ai nostri clienti ulteriori servizi e una maggiore varietà di offerte grazie a questa partnership", afferma Gianluca Binelli, Founder e Managing Director di Booster Box (in foto).

Booster Box è la seconda agenzia a entrare nel gruppo di Precis Digital, dopo l’unione con Banner Boy avvenuta lo scorso novembre 2022.

Le agenzie pianificano di completare l’integrazione nei modi e nei termini che consentano di preservare brand, valori, personale e clienti che entrambe le aziende hanno costruito nel tempo.

Il fondatore di Booster Box, Gianluca Binelli, diventa CEO di Precis Southern Europe, per dare forza allo sviluppo commerciale del gruppo nell’area di riferimento, ampliando l’offerta dei servizi offerti ai propri clienti.

Precis Digital

Precis Digital è un'agenzia di marketing digitale data-driven fondata nel 2012. Con l'ambizione di sfidare lo status quo nel marketing digitale, Precis Digital ha creato un modus operandi innovativo, efficace e soprattutto trasparente.

Specializzata in digital media buying, marketing analytics e creatività, Precis aiuta i principali brand di diversi settori nella crescita e nel rendere il loro marketing un'esperienza positiva per i loro consumatori. Grazie alle loro tecnologie proprietarie e ad un approccio innovativo, sono rapidamente diventati una delle principali agenzie e tra i luoghi di lavoro con il ranking più elevato in Europa. Leggi di più su: https://www.precisdigital.com/

Booster Box

Booster Box è un'agenzia di Performance Marketing italiana con una vasta esperienza nella fornitura di servizi a grandi aziende globali. Nominata Agenzia PPC dell'Anno su scala globale nel 2022, Booster Box ha esperienza nel portare crescita attraverso una solida base di tecnologie digitali e si specializza in marketing scientifico, focalizzato sulla scalabilità di campagne a pagamento con ottimizzazioni basate su dati e tecnologie proprietarie.

Nata nel 2016 e inclusa nella classifica Financial Times delle aziende in più rapida crescita in Europa negli ultimi 2 anni, l'agenzia ha vinto diversi riconoscimenti e premi lungo il percorso. Booster Box collabora con clienti in tutti i settori, che hanno obiettivi chiari e mirano a scalare i volumi e aumentare l'efficienza. Booster Box si occupa di Paid Search, Paid Social, Programmatic, SEO, MarTech e Analytics, Amazon Ads e Affiliate Marketing. Scopri di più online su https://www.boosterboxdigital.com/