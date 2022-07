Bolsius affida a Initiative le attività media & buying

Initiative, global agency con expertise nel cultural branding, si aggiudica le attività di media & buying di Bolsius, marchio di candele profumate e diffusori di fragranze, nato nei Paesi Bassi ma diffuso in tutto il mondo. L’agenzia ha ottenuto l’incarico attraverso un’assegnazione diretta: Initiative è già attiva nelle prime fasi dell’analisi strategica, attività fondamentale per la costruzione dell’attività media che punterà sulla crescita della brand awareness di Bolsius anche in Italia.

“Siamo prontissimi a metterci alla prova con un brand internazionale ancora non troppo conosciuto in Italia. Il nostro compito sarà proprio quello di far conoscere meglio Bolsius e la sua variegata offerta di prodotti anche nel nostro Paese” commenta così Andrea Sinisi, CEO Initiative Italia. Bolsius, nata da un piccolo business familiare, sta affrontando un periodo di grande sviluppo: in qualità di leader di mercato in Europa, l’azienda promuove un iter incentrato sulla sostenibilità grazie alla sua mission green.