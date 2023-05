Iperdrive (Iper La grande i) con Restore Media per il potenziamento del canale eCommerce

Restore Media ha stretto una nuova partnership con Iperdrive, marchio con cui opera Finiper Spa, una delle più importanti realtà presenti in Italia nell’ambito degli ipermercati.

Con 20 punti di vendita attivi dislocati tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, Iperdrive rappresenta un solido modello di “click & collect”, con un’importante profondità della gamma assortimentale.

L’ingresso di IperDrive nella unit di ReStore dedicata alla monetizzazione degli spazi pubblicitari degli eCommerce dei retailers del grocery, aggiunge ulteriore valore a quanto fatto negli ultimi quattro anni dall’azienda guidata Barbara Labate che, ad oggi, è uno dei principali punti di riferimento del retail media nel panorama eCommerce italiano, riporta il comunicato stampa.

In particolare, questa nuova partnership con IperDrive consente non solo di operare con gli strumenti digitali messi a disposizione dal sito, ma offre la possibilità di attuare azioni di sampling, che mirano a sfruttare l’effetto sorpresa per le famiglie che si apprestano ad effettuare la spesa online, permettendo così di testare nuovi prodotti.

Tra queste attività, si segnala anche l’opportunità di omaggiare gli utenti con gadget brandizzati e/o flyer, che raccontano i dettagli dell’iniziativa promozionale o mettono a disposizione sconti riservati, con l’obiettivo di fidelizzare i clienti già esistenti e attrarne di nuovi.

“La collaborazione con il team di IperDrive ci permette di ampliare gli strumenti a disposizione delle oltre 70 aziende dell’industria di marca (IDM), con cui operiamo tutti i giorni per dare la giusta attenzione ai loro prodotti all’interno dello scaffale digitale. Il momento storico che stiamo vivendo si riflette anche nel canale online e l’utente è alla ricerca di un servizio di qualità e anche di convenienza. E’, quindi, fondamentale per le aziende mettere in risalto momenti promozionali e spingere gli acquisti con promo ad hoc sul canale”, spiega Stefania Tonon, responsabile di ReStore Media.

Sara Colombo, Head of eCommerce Iper La grande i, aggiunge: “La collaborazione con Restore Media rientra nell’ambito di un’ampia attività di consolidamento ed espansione del servizio di spesa online di Iper offerto tramite il sito IperDrive. Attraverso questa partnership intendiamo approfondire tutte le potenzialità del canale e-Commerce per perseguire una strada di crescita sostenibile.”