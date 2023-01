ReStore Media rafforza il suo network con l'ingresso di Gruppo Poli

"Stiamo mettendo a disposizione il nostro know how per ottimizzare le campagne adv dei nostri clienti" afferma Stefania Tonon, responsabile di ReStore Media

Il network di ReStore Media si arricchisce ulteriormente con la concretizzazione della partnership con il Gruppo Poli, azienda con expertise nel settore della GDO in Trentino Alto Adige: il nuovo ingresso consolida il numero di partner che fanno parte della unit di ReStore dedicata alla monetizzazione degli spazi pubblicitari degli ecommerce dei retailers del grocery.

“Il complesso 2022 si è chiuso in crescita, superando brillantemente la guerra dei listini tra insegne e multinazionali e consolidando i rapporti con il mondo della grande distribuzione organizzata e con l’industria di marca. Stiamo mettendo a disposizione il nostro know how per ottimizzare le campagne adv dei nostri clienti, permettendogli di pianificare all’interno di un network sempre più ampio di ecommerce e di scegliere tra un’importante offerta di formati sempre più focalizzati alla spinta sulle vendite e, quindi, ad un ritorno positivo sull’investimento. Senza mai dimenticare l’importanza di rimanere costantemente in contatto con il proprio consumatore all’interno di tutti i canali” ha commentato Stefania Tonon, responsabile di ReStore Media.

Leggi anche: RESTORE E KETTYDO+ INSIEME PER IL LANCIO DELLA SOLUZIONE SMART LOYALTY

“La maggior parte dei retailer continuano ad investire ampliando le piazze, ottimizzando i processi di picking e delivery e la user experience del consumatore. Lasciarsi alle spalle l’emergenza covid ha permesso di operare con numeri normalizzati, ma che fortunatamente continuano a crescere per il canale ecommerce”, ha concluso Stefania Tonon.

L'accordo, infatti, è arrivato al termine di un 2022 in cui ReStore Media ha dichiarato un incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, del 36% dei retailer che hanno aderito al suo network, mentre il numero di attività di pubblicità online sono state del +35%, ed i clienti attivati dall’industria di marca sono aumentati del 40%.