BPER e Webranking insieme per una campagna omnicanale tra DOOH, Proximity e Retargeting

BPER, in collaborazione con Webranking, ha lanciato una campagna di Digital Out of Home (DOOH) integrata con attività digitali, per promuovere l’apertura di nuovi conti correnti offrendo un cashback di 50 euro. Grazie a un approccio omnicanale pianificato tramite la piattaforma The Trade Desk, la campagna ha puntato a incrementare la brand awareness nelle aree strategiche di Veneto e Liguria, massimizzando la visibilità della promozione.

La sinergia tra DOOH e campagne online ha permesso di potenziare la diffusione dei messaggi pubblicitari in spazi fisici ad alta frequentazione, supportandoli con azioni mirate per stimolare il coinvolgimento degli utenti e guidarli verso la conversione.

Strategia e Implementazione

La strategia, progettata per accompagnare l’utente lungo tutto il funnel, si è sviluppata in tre fasi principali. La fase iniziale ha puntato sull’awareness, con l’utilizzo di oltre 220 schermi DOOH posizionati in punti strategici di Liguria e Veneto, intercettando 1,6 milioni di persone. In Liguria, attenzione particolare è stata data alla città di Genova, con l’utilizzo di schermi standard e maxi nelle vie principali e nelle vicinanze dell’Acquario. Parallelamente, è stata attivata una campagna display di proximity marketing per rafforzare la presenza e favorire il coinvolgimento degli utenti durante la promozione.

In seguito, sono state implementate attività di retargeting che hanno permesso di completare il percorso iniziato nella fase di awareness attraverso annunci display mirati e personalizzati sulla base del comportamento degli utenti.

I risultati ottenuti

La campagna ha ottenuto un'ampia visibilità, grazie al posizionamento strategico degli schermi in aree ad alta concentrazione di pubblico, generando un impatto significativo sulla brand awareness. Le attività display di proximity e retargeting, integrate in un approccio omnicanale, hanno ulteriormente spinto l’awareness della campagna raggiungendo un totale di 340 mila utenti unici e generando circa 16.000 interazioni con l’ad. La fase di retargeting si è rivelata poi particolarmente efficace, generando 8.000 sessioni web, con un costo per sessione ottimizzato.

“Grazie alla tecnologia avanzata di The Trade Desk, abbiamo sviluppato una campagna sinergica che integra il DOOH e il digitale per supportare BPER nel rafforzare la propria brand awareness in aree strategiche, combinando copertura e engagement in un’unica strategia omnicanale”, spiega Alice Collini, Head of Media Planning e Programmatic di Webranking.

L'approccio di Webranking ha coniugato efficacemente DOOH e strategie digitali classiche, coinvolgendo gli utenti in più fasi del funnel e spingendoli a interagire online con il sito. La campagna BPER si configura come un benchmark per future iniziative omnicanale, combinando brand awareness, engagement mirato e azioni di retargeting in modo efficace.