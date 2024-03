Ipsos lancia una soluzione per ottimizzare la creatività pubblicitaria OOH

Creative|Spark OOH combina le scienze comportamentali e l'intelligenza artificiale per valutare l’impatto delle campagne in esterna e agire di conseguenza

Ipsos presenta al mercato una nuova soluzione di ricerca pubblicitaria, Creative|Spark OOH, progettata per aiutare gli inserzionisti a valutare e ottimizzare in 24 ore le creatività pianificate sugli impianti out fo home.

La nuova soluzione OOH, si legge nel comunicato, “sfrutta la vasta esperienza e competenza di Ipsos nello studio dei comportamenti dei consumatori, offrendo un'analisi dettagliata e realistica dell'attenzione in ambienti che potrebbero essere pieni di distrazioni. Questo permette di far emergere le affissioni pubblicitarie, un touchpoint che spesso viene messo in secondo piano in confronto ad altri canali mediatici nella pianificazione delle campagne”.

“La pubblicità OOH offre un'opportunità eccitante per i marchi di connettersi con il loro pubblico in modo dinamico, conveniente e di grande impatto. Dalle nostre più recenti ricerche emerge come gli asset distintivi del prodotto nella pubblicità OOH possono alimentare la crescita del marchio del 61%. Con il lancio della nostra soluzione pubblicitaria OOH, gli inserzionisti potranno sfruttare tutto il potenziale di questo canale spesso sottovalutato”, dice Francesca Nardin, Creative Excellence Leader di Ipsos in Italia.

La soluzione OOH di Ipsos è stata sviluppata con un approccio multidisciplinare, misurando una vasta gamma di emozioni, pensieri e sentiment immediati per fornire una diagnostica completa. Questo permette di verificare il reale potenziale delle affissioni proposte e di ottimizzarle rapidamente grazie a indicatori di prestazione predittivi delle vendite e del potenziale creativo. “Con design e metriche basati sulle comprovate scienze comportamentali, scienza dei dati e neuroscienze, combinate con analisi del testo e intelligenza artificiale supervisionata, Creative|Spark OOH fornisce accesso immediato agli apprendimenti incorporati nel pensiero scientifico più recente”, prosegue la nota.

La soluzione sarà lanciata inizialmente in cinque mercati (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania) e a livello globale attraverso gruppi di assistenza clienti.