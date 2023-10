TikTok Ad Awards premia “Second Life Pasta” di Barilla con il riconoscimento“Greatest TikTok”

TikTok ha annunciato i vincitori della seconda edizione dei TikTok Ad Awards, il riconoscimento che premia agenzie e brand nel proporre campagne creative sulla piattaforma con significativi impatti sul business. Una vetrina importante per i brand che hanno interpretato al meglio la mission di TikTok: ispirare creatività e portare allegria.

La giuria, formata da diversi rappresentanti dell'industria, ha assegnato a Barilla il premio "Greatest TikTok". La sua campagna "Second Life Pasta", ideata dall'agenzia LePub e promossa da OMD, è stata riconosciuta per la sua capacità di coniugare un messaggio sensibile ai temi sociali, come la lotta allo spreco alimentare, con un’esecuzione a regola d’arte per i canoni TikTok. L'approccio innovativo all'utilizzo delle funzionalità della piattaforma e l'interazione con i creator sono stati particolarmente apprezzati. Questo riconoscimento offre a Barilla l'opportunità di competere per il Grand Prix Europeo.

Greatest Creative va a Fiat Stellantis per la campagna “Pandelleria”: con creatività curata da Leo Burnett e Publicis Sapient, la campagna è stata portata on air da Starcom. Un tocco di ironia rende il progetto davvero entertaining, con risultati notevoli di engagement.

A Ray-Ban il premio di Greatest Performance per la campagna con la creatività di Cooltura. Un riconoscimento alla campagna per i risultati più che positivi in Italia ma anche in UK, uniti all’ideazione e progettazione di alto livello, che gioca con i codici di TikTok con eleganza.

A salire per la prima volta sul podio per la categoria Greatest Small Business - categoria inserita quest’anno - che celebra le PMI in piattaforma, la community brand A-MORE. Un riconoscimento dovuto alla spontaneità che cattura l’audience, e all’uso del tutto spontaneo ed efficace dei linguaggi nativi TikTok.

“La seconda edizione italiana dei TikTok Ad Awards ha evidenziato la forza unica della nostra community con proposte eccezionali da brand e agenzie di vario calibro. TikTok è diventato fondamentale per le campagne di branding e performance, consolidando la sua posizione non solo come strumento di marketing, ma anche come spazio di crescita concreta per le aziende. Nonostante la diversità dei progetti, tutti i premiati condividevano un filo conduttore: mettere in risalto i contenuti, mostrare l'unicità del brand e stabilire una comunicazione autentica con la community, mirando a un impatto tangibile”, commenta Adriano Accardo, managing director, global business solutions di Tiktok Sud Europa.

"Sono davvero contento di essere stato invitato a presiedere la giuria dei TikTok Ad Awards 2023, insieme a un panel di esperte ed esperti di ambiti molto diversi, che spaziano dal media alla creatività, includendo anche la partecipazione di creator. Quest’anno abbiamo cercato di premiare i lavori che più di altri si distinguono per la volontà di eccellere, nella visione complessiva, nella qualità del messaggio, nel craft, e nella performance. Bello anche poter premiare una categoria small businesses, che permette di esplorare in maniera più approfondita la realtà di terreno di TikTok, meno condizionata delle grandi marche nel vivere la piattaforma in maniera “native”, dichiara Riccardo Fregoso, chief creative officer, executive board member, Dentsu Creative.

La guiria al completo

La giuria, composta da una selezione di esponenti dei principali gruppi di comunicazione italiani, ha valutato i progetti, avendo in mente la mission della piattaforma: ispirare la creatività e portare allegria.