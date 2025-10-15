2Watch amplia l'offerta comedy con Casa Surace: esclusiva e possibile ingresso nel capitale

L’hub guidato da Fabrizio Perrone rafforza la sua proposta editoriale e creativa puntando su format originali, branded content e sviluppo cross-platform

L’entertainment hub 2Watch, guidato da Fabrizio Perrone, mette a segno un’operazione di rilievo nel mondo della comedy con l’ingresso nel proprio portafoglio del media brand Casa Surace.

L’accordo, come spiegato dalla società a Engage, "prevede un’esclusiva commerciale tra le parti e rappresenta il primo passo verso un’operazione di natura industriale che potrebbe portare 2Watch a entrare nel capitale di Casa Surace".

Con i suoi video ironici che raccontano stereotipi e dinamiche della famiglia italiana, dal 2015 Casa Surace è uno dei marchi comici più riconoscibili e longevi del web italiano, con milioni di follower su tutte le piattaforme.

Molto richiesto anche dai brand, Casa Surace ha già collaborato con molte delle più note marche globali, da Coca-Cola a Disney, da Warner a Ferrero, pubblicando centinaia di branded content, due libri e collezionando numerose presenze in televisione. Tra le iniziative organizzate anche Saga Surace, evento che in pochi giorni ha registrato 30mila presenze.

Legi anche: 2WATCH CHIUDE A +60% IL 2025 E PUNTA A 6 MILIONI DI EURO DI FATTURATO NEL 2026

In 2Watch, Casa Surace si affianca nel portafoglio comedy a media brand come Vico Alleria e Ugolize. L’operazione punta a valorizzare ulteriormente l’intrattenimento come leva editoriale e creativa, ampliando la capacità del gruppo di sviluppare format originali, contenuti seriali e progetti cross-platform ad alto impatto.

“Casa Surace rappresenta esattamente il tipo di proprietà editoriale su cui stiamo costruendo il futuro di 2Watch - dichiara il Ceo Fabrizio Perrone - un brand con forte identità, audience loyalty straordinaria e un universo narrativo unico. L'integrazione nel nostro network permetterà di scalare ulteriormente la produzione, ottimizzare la monetizzazione e sviluppare nuove opportunità sia nel digitale che nell'offline. Con Vico Alleria, Ugolize e ora Casa Surace abbiamo il portfolio comedy più rilevante d'Italia".

Nei prossimi mesi 2Watch e Casa Surace lavoreranno allo sviluppo di nuove linee editoriali e progetti commerciali, puntando su contenuti e attivazioni coerenti con l'identità del brand e con le opportunità del mercato digitale italiano.

“Siamo pronti per iniziare la collaborazione con 2Watch - dichiara- poi siamo del Sud e per noi è una famiglia che si allarga. Abbiamo una serie di progetti in cantiere che puntano al rafforzamento e all’amplificazione della nostra identità e del nostro universo Casa Surace, nuovi format da lanciare e aperture anche nel mondo off line da sostenere, e puntiamo su questa collaborazione che mirerà a rinforzare ulteriormente la nostra struttura e la nostra presenza sul mercato”.