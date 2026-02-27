Su Virgilio Scuola arriva L’Inferno Dentro, teen drama ispirato alla Divina Commedia

L’hub educational di Italiaonline, in collaborazione con SkillShake Originals, presenta una serie in 11 episodi per affrontare bullismo, identità digitale e pressione sociale. Disponibile sul sito e sui social di Virgilio Scuola, su YouTube e sul canale TV Trailers

La data non è casuale: il 25 marzo coincide con il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, ovvero il giorno in cui la tradizione colloca l’inizio del viaggio della Divina Commedia. E proprio questo è il giorno scelto da Virgilio Scuola, il verticale di Italiaonline dedicato al mondo della scuola, e SkillShake Originals, casa di produzione di contenuti audiovisivi, per il lancio de L’Inferno Dentro, nuova serie educational disponibile su Virgilio Scuola, sui canali social ufficiali (Instagram, TikTok e YouTube) e sul canale tematico TV Trailers, prodotto da Love TV Channels e distribuito gratuitamente in streaming sulle Smart TV di alcuni tra i più importanti brand internazionali.

La serie si compone di 11 episodi da dieci minuti ciascuno, ambientati in una villa isolata dove sei adolescenti si ritrovano per un progetto scolastico. Quando la polizia irrompe nel cuore della notte, la verità comincia a emergere a frammenti: testimonianze contraddittorie, flashback rivelatori e lettere anonime che citano terzine della Divina Commedia. In breve tempo, la villa si trasforma in un moderno girone infernale, dove ciascuno dei protagonisti – che incarna un peccato dantesco tra invidia, accidia e lussuria – è costretto a fare i conti con la propria colpa.

Un teen thriller, insomma, che affronta, attraverso una rilettura della Divina Commedia in chiave contemporanea e con un linguaggio lontano da ogni approccio didascalico, temi quanto mai urgenti: bullismo, ossessione per l’immagine, crudeltà silenziosa dei gruppi, identità digitale e bisogno di ascolto. Un racconto che si rivolge a studenti delle scuole secondarie (13-18 anni), ma che ha molto da dire anche a insegnanti e genitori, offrendo uno strumento narrativo per aprire conversazioni difficili.

L’Inferno Dentro segue il successo di Sei un mito – la precedente produzione Virgilio Scuola–SkillShake Originals dedicata alla riscoperta dell’epica attraverso una narrazione moderna e coinvolgente –, ma rappresenta una netta evoluzione del formato: se il primo progetto presentava un taglio divulgativo e leggero, la nuova serie introduce una dimensione narrativa più cinematografica e seriale, con un impianto thriller psicologico capace di tenere alta la tensione episodio dopo episodio.

La regia, firmata da Fabio Stabile, punta su camere a spalla, luce naturale, riprese con smartphone e microcamere di sorveglianza per restituire autenticità e immediatezza. La collaborazione con la Scuola Mohole di Milano ha coinvolto studenti-attori e filmmaker in formazione, trasformando il progetto in una vera partnership educativa attiva. Nel cast figurano anche content creator con ampio seguito social - tra cui Edoardo Nicoletti (442mila follower) e Lada Zagudaeva (92mila) – che garantiranno una promozione organica e mirata tra il pubblico giovanile.

«L’Inferno Dentro – commenta Barbara del Pio, Responsabile Editoriale Italiaonline – è una sfida, inedita e affascinante: prendere in prestito uno dei classici più rilevanti della letteratura italiana utilizzandolo come specchio per raccontare l’adolescenza di oggi. Siamo convinti che il bullismo si possa affrontare e combattere anche attraverso le emozioni, l’empatia, il riconoscersi in una storia. Questa serie è uno strumento educativo potente, perché parla il linguaggio dei ragazzi e delle ragazze di oggi affondando le radici nelle origini della nostra cultura letteraria. E questo li sorprenderà».