Società Editrice Sud si affida a Speed per la pubblicità stampa, online, radio e tv

Nuova concessione in arrivo per SpeeD.

La concessionaria di pubblicità del Gruppo Monrif ha infatti raggiunto un accordo con S.E.S., Società Editrice Sud, per la gestione della raccolta pubblicitaria delle testate, cartacee e digitali, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, delle emittenti televisive Tgs e Rtp e di quelle radiofoniche Rgs e Radio Antenna dello Stretto dell’editore siculo-calabro.

La partnership pone le basi per un percorso di ulteriore valorizzazione delle testate di S.E.S. e per un ampliamento del raggio di azione di SpeeD, che le permette di coprire regioni del Sud e di integrarsi al meglio con le aree già presidiate dalle testate del gruppo, ovvero QN Quotdiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.Grazie all’opportunità fornita dall’accordo con S.E.S., la concessionaria Speed allarga il proprio portafoglio, per la prima volta in maniera importante, a emittenti televisive e radiofoniche locali, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento anche per altri interlocutori, che nel concetto di network vogliano trovare la soluzione per aumentare il proprio peso nelle pianificazioni dei centri media e dei clienti nazionali.

“L'alleanza è nata da una visione comune dei problemi e delle prospettive dell'editoria”, ha dichiarato Lino Morgante, Presidente e Direttore Editoriale di S.E.S. “Abbiamo messo a disposizione della SpeeD l'esperienza maturata nella raccolta pubblicitaria in Sicilia e Calabria. Anche nell'ambito del settore radiotelevisivo. Siamo convinti che questo accordo strategico porterà buoni frutti per entrambi i gruppi. La nostra GDS Media continuerà a operare fino a garantire il totale passaggio del testimone”

“L’idea di collaborare con la S.E.S. è nata quasi per caso, durante un incontro con Lino Morgante, parlando di significative storie personali e aziendali del passato, legate anche alla profonda amicizia tra gli editori Attilio Monti e Uberto Bonino”, ha aggiunto Sara Riffeser Monti, Presidente SpeeD. “Un momento importante di condivisione strategica sul settore editoriale e pubblicitario. Il passo verso una collaborazione operativa è stato breve ma estremamente condiviso e pianificato. Questo per le nostre realtà deve essere un rilevante momento di ‘ripartenza’. Siamo onorati di aggiungere al nostro portafoglio testate così autorevoli e radicate nei territori di diffusione del Sud Italia. Il modello di business che unisce informazione locale e nazionale è fortemente in sintonia con la struttura dei quotidiani del Gruppo QN e siamo convinti come concessionaria di poter mettere al servizio di S.E.S una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato locale, e strutture professionali e flessibili nella gestione della rete di vendita. Non meno importante è il posizionamento che da ora potremo avere all’interno delle pianificazioni dei centri media e dei grandi clienti nazionali, presentandoci come uno dei più completi sistemi di comunicazione integrati, composto da mezzi e testate complementari fra loro”.

SpeeD, oltre ai quotidiani di Monrif e a Cavallo Magazine, gestisce la raccolta pubblicitaria di mezzi di altri editori, tra i quali Corriere Di Bologna, Corriere Fiorentino, Corriere Dello Sport-Stadio, Tuttosport, Il Sommelier, Hwupgrade.It, Formulapassion.It, Pinkitalia.It, Informacalcio.It, Ubitennis.It, Prontoimprese.It, Tr, oltre a vantare una lunga esperienza nella gestione di eventi sportivi e culturali.