Sky Italia, grandi ritorni e serie inedite nella stagione 2025-2026: ecco tutte le novità

Intrattenimento, factual, cinema internazionale e italiano, informazione e sport al centro del palinsesti del broadcaster. In evoluzione l’offerta free-to-air di Tv8 e Cielo

Sky Italia annuncia una nuova stagione all’insegna dei grandi ritorni e con diverse novità, tra produzioni inedite e una programmazione trasversale che spazia dall’intrattenimento ai factual, dalla serialità internazionale al cinema, fino all’informazione, allo sport e all’offerta free-to-air.

Tra le novità più attese presentate a Milano dai manager del broadcast, a partire Giuseppe De Bellis, da quest’anno Executive Vice President Sport, News e Entertainment, spiccano Gucci - Fine dei giochi, la nuova serie firmata da Gabriele Muccino tratta dal memoir di Allegra Gucci, il debutto di Gomorra - Le Origini, il prequel di Gomorra diretto da Marco D’Amore, Nord Sud Ovest Est di Sydney Sibilia, seconda parte della saga sugli 883, e la terza stagione di Call My Agent - Italia, arricchita dalla presenza di guest star come Luca Argentero, Michelle Hunziker e Miriam Leone. A novembre, inoltre, debutterà Sky Collection, un canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la storia della tv, inaugurato con le maratone di Friends, The Big Bang Theory e Il Trono di Spade.

Sky Uno, ha detto Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia, resta la casa dei talent e dei format cult: il nuovo X Factor, già in onda, vede Giorgia alla conduzione e una giuria rinnovata composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. Confermati i ritorni di MasterChef Italia con il trio Barbieri-Cannavacciuolo-Locatelli, 4 Hotel e 4 Ristoranti, mentre Costantino della Gherardesca guiderà la nuova edizione di Pechino Express, arricchita da una rotta tra Indonesia, Cina e Giappone e dall’arrivo di tre inviati d’eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Fabio Caressa riporterà invece in tv Money Road, dopo il debutto della scorsa stagione, mentre Antonino Cannavacciuolo vestirà nuovamente i panni del “salvatore” delle Cucine da incubo.

Il comparto seriale continua a essere il cuore pulsante di Sky. Nel 2026 arriveranno Gomorra – Le Origini, Avvocato Ligas con Luca Argentero, Nord Sud Ovest Est di Sydney Sibilia, e Rosa Elettrica. Sul fronte internazionale, il pubblico attende il ritorno di due hit HBO come Euphoria e House of the Dragon, insieme a novità come IT: Welcome to Derry e Under Salt Marsh con Kelly Reilly. In arrivo anche The Rainmaker, tratto dal romanzo di John Grisham, e All Her Fault con Sarah Snook e Dakota Fanning.

L’offerta di Sky Cinema punta su titoli di grande richiamo, da Mission: Impossible – The Final Reckoning al nuovo Jurassic World, fino al live action di Dragon Trainer e al film tratto da Minecraft. Il cinema italiano si conferma centrale con Le assaggiatrici di Silvio Soldini, Fuori di Mario Martone e Una figlia con Stefano Accorsi. Sul versante factual, Sky propone documentari dedicati a Lucio Fontana, Vittorio De Sica e Dario Argento, insieme a inchieste crime come Il delitto di via Poma e reportage naturalistici targati BBC.

Sky TG24, da poche settimane sotto la guida di Fabio Vitale, rafforza la propria missione con il ritorno de Il Confronto e nuovi appuntamenti del format itinerante Live In. Accanto alla diretta quotidiana, debuttano anche i vodcast della nuova Content Factory Sky, con firme come Pablo Trincia, Matteo Caccia e Mariangela Pira.

Le novità di Tv8 e il nuovo corso di Cielo

Sul fronte free-to-air, l’autunno di TV8 si apre con i grandi show Sky per la prima volta in chiaro, come X Factor e Pechino Express, e la serie evento “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883”. Sul fronte sportivo tornano Formula 1, MotoGP, Superbike e le coppe europee di calcio, raccontate da TV8 Champions Night e dal commento della Gialappa’s Band. Confermate le produzioni originali come GialappaShow, Foodish e Celebrity Chef, mentre a novembre debutta la nuova versione di Love Bugs con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello.

Cielo si rinnova, aprendo una finestra sullo sport con il debutto di Sky Sport 24 Night in seconda serata. Il nuovo TG sportivo porta in chiaro notizie, approfondimenti e highlights dalle principali competizioni: dalle coppe europee alle grandi leghe internazionali, dal tennis al basket, fino ai motori. A completare l’offerta, in diretta su Cielo arrivano le partite delle qulificazione agli Europei Qualifiers, i big match di UEFA Champions League (in differita) e la Serie A di basket - LBA, con la Supercoppa italiana e i migliori incontri della stagione.

Giuseppina Violante, Sky Media: «Mercato incerto, per noi anno positivo»

A margine della presentazione, Giuseppina Violante, Managing Director di Sky Media Italia, ha dichiarato a Engage che per la concessionaria «il 2025 si conferma finora un anno positivo, nonostante l’assenza di grandi eventi sportivi come gli Europei di calcio del 2024, in un mercato comunque segnato da incertezza. Siamo riusciti a capitalizzare bene sull’offerta sportiva, dal tennis alla Champions League, ma anche sull’intrattenimento, sia free sia pay. La nostra programmazione è strutturata per offrire ogni settimana eventi di richiamo, con picchi costanti che ci consentono di mantenere vivo l’interesse di un pubblico premium e appassionato». Guardando al quarto trimestre, ha proseguito la manager, «la line-up presentata stasera ha un forte impatto e ci permetterà di proporre agli inserzionisti opportunità di investimento distintive, ben oltre la tabellare. Branded content, integrazione di marca e brand solution restano un asset unico di Sky, un’offerta particolarmente apprezzata dal mercato».

«Chi guarda i contenuti su Sky e Now vive un coinvolgimento emotivo autentico, come dimostrano le tante interazioni che i nostri format sono capaci di generare. Per un investitore questa connessione è ancora più interessante: un brand associato a contenuti capaci di suscitare emozioni ottiene maggiore attenzione e rafforza il proprio valore». Con lo stesso obiettivo di offrire nuove opportunità agli spender, Sky Media è entrata di recente nel mondo del retail media grazie alla partnership con Retailor Media. «Un settore in forte crescita e strategico, perché unisce l’approccio digitale data-driven all’esperienza out of home, rafforzando ulteriormente l’ecosistema della concessionaria. Gli investitori non vogliono più fermarsi alla parte alta del funnel, ma arrivare sempre più vicini all’atto d’acquisto. Lavorando con i retailer riusciamo ad arricchire i loro dati con i nostri, offrendo così un servizio più completo e interessante. È un terreno ancora embrionale, ma molto promettente»».