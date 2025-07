Fabio Vitale nominato nuovo direttore di Sky TG24

Sky ha annunciato la nomina di Fabio Vitale come nuovo direttore di Sky TG24. Assumerà l’incarico a partire dal 15 settembre 2025, subentrando a Giuseppe De Bellis, nominato Executive Vice President Sport, News and Entertainment, a capo della nuova direzione che riunisce l’intera offerta pay e free del gruppo.

Vitale, 39 anni, originario di Catania, è una figura di lunga esperienza all’interno della redazione di Sky TG24, dove lavora dal 2007. Dopo un esordio da inviato in Sicilia, si è distinto per la sua crescita rapida e per l’assunzione di ruoli sempre più centrali: dalla conduzione delle edizioni mattutine del TG fino al ruolo di volto di punta dei “Confronti” politici, format simbolo della testata. Più recentemente ha condotto il talk politico “Tribù” e, nell’autunno 2024, il programma di approfondimento “Materia Grigia”, che si è distinto per rigore, pluralismo e innovazione nel formato.