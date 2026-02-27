Dazn porta i Mondiali di Calcio 2026 anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico

Dopo essersi assicurata i diritti per la trasmissione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, Dazn annuncia un ulteriore traguardo: sarà l’unica a trasmettere tutto il Mondiale anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico.

Grazie all’accordo stretto con FIFA relativo al segmento business-to-business, i tifosi potranno infatti scegliere come e dove vivere le emozioni dei Mondiali di Calcio 2026: connessi a Dazn dal proprio divano, in mobilità su smartphone, tablet o pc, oppure riuniti nei locali per tifare insieme il grande calcio.

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“Il calcio è passione condivisa e il Mondiale è il momento in cui questa passione raggiunge il suo apice” commenta Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia. “Questa estate porteremo l’emozione straordinaria della Coppa del Mondo FIFA 2026 anche nei locali dove saremo gli unici a trasmettere tutte le partite. Oggi il modo in cui tutti noi viviamo lo sport è cambiato, vogliamo scegliere come farlo, se da casa o connessi a uno schermo in mobilità. Con questa nuova acquisizione, Dazn offre ai tifosi italiani esattamente questo, la possibilità di seguire ogni singola partita del Mondiale dove vogliono e come vogliono, dal salotto di casa con gli amici, dal proprio smartphone o davanti allo schermo di un locale con persone che in quel momento condividono lo stesso amore per il calcio”.