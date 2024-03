Rinnovato il CdA di Women in film, television & media italia

È stato ufficialmente nominato il nuovo Consiglio Direttivo di Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI), l’associazione no-profit presente oggi in 6 continenti.

Nata nel 1973 negli USA e arrivata in Italia nel 2018, l’associazione ha come obiettivo quello di promuovere la parità di genere nell’industria dell’audiovisivo, incoraggiando una più adeguata e positiva rappresentazione della donna sugli schermi.

A presiedere l’Associazione per il prossimo triennio sarà nuovamente Domizia De Rosa (Vice President, WIFT International) coadiuvata dalla Vicepresidente Astrid de Berardinis (Vice President, Paramount Global Content Distribution).

Con loro, nel Consiglio Direttivo siederanno: Manuela Pincitore (Story Editor, Produttrice Creativa e Story Finder per broadcaster e case di produzioni), che assume il ruolo di Segretaria; Federica Nicchiarelli (Counsellor), riconfermata Responsabile dell’Area Formazione e nuova Tesoriera dell’associazione; Fabiana Cumia (Communications & ESG Director di Rakuten TV Europe) che sarà Responsabile dell’Area DEI (Diversity Equity & Inclusion) insieme a Marzia Macchiarella (Professionista Media - Consulente DEI); Daniela Di Maio (Consulente Media), che sarà la nuova Referente per l’Area Milano e Lombardia; Maria Grazia Li Bergoli (Project Manager per produzioni audiovisive), che sarà ancora Responsabile dell’Area Eventi. L’Avvocata Marianna Carroccio, e nuova Consigliera di WIFTMI, assume il ruolo di Responsabile Legale.

La socia Marta Bertolini sarà Responsabile dei rapporti con le socie e i soci. L’ufficio stampa sarà invece affidato alla socia Simona Cappuccio.

Nel ringraziare per la fiducia accordata, la Presidente Domizia De Rosa ha dichiarato: “È per me un onore poter proseguire il lavoro iniziato nel precedente mandato, con le colleghe che tornano a rivestire il ruolo di Consigliera e con le nuove elette. Sono certa che anche per questo team l'incontro tra percorsi ed esperienze diverse attiverà nuovi punti di vista, così da poter rendere la nostra associazione sempre più inclusiva e rappresentativa, e le sue azioni ancor più puntuali e incisive”.

Diverse le iniziative che vedranno coinvolta l’associazione nei prossimi mesi, tra cui appuntamenti di networking e formazione su Roma, Milano e altre città, eventi di crowdfunding e la nuova edizione dell’evento del 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.