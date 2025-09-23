Italiaonline, online directories sempre più centrali: +2,2 milioni di contatti in un anno

Con una active reach che supera il 20% e un’utenza fortemente orientata alla ricerca di informazioni pratiche, le online directories di Italiaonline sono un efficace strumento di drive-to-store per le aziende locali. Oltre a offrire visibilità, favoriscono la connessione tra imprese e consumatori grazie a marketplace proprietari come ad esempio PagineGialle Casa, la piattaforma leader per preventivi e notizie nel mondo dei servizi per la casa.

Ed è proprio PgCasa.it ad aver presentato un'analisi approfondita delle tendenze che stanno plasmando il settore nel 2025. “Scenario Italia” è il nome di questo osservatorio che periodicamente presenterà analisi su un mercato, la casa, che continua a essere in fermento con la crescita di parecchie categorie merceologiche. Lo abbiamo approfondito con Roberto Pierri, Chief Directories and Local Marketplaces di Italiaonline.

Quali sono le tendenze principali emerse dall'analisi di Pgcasa.it per il 2025?

Le tendenze principali riguardano la forte domanda per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, un crescente interesse per il comfort estivo (come tende da sole e piscine) e una rinnovata attenzione verso il riuso e l'artigianato di qualità. Il Sud Italia si sta affermando come protagonista della transizione energetica, mentre il Nord mantiene la sua leadership in termini di volumi.

Quali sono le macrocategorie che hanno registrato la crescita più significativa?

Il comparto delle ristrutturazioni si conferma il motore del mercato. Tra le categorie con la crescita più forte spiccano Tende da sole, Piscine interrate, Energie rinnovabili, ma sono in crescita anche categorie artigianali che scavalcano la stagionalità, come serramentisti – con un boom del 18% rispetto al 2024 – e imbianchini.

Ci sono dati interessanti legati alla stagione estiva da poco conclusa?

Assolutamente. Il montaggio di tende da sole ha avuto come dicevamo un'impennata del +75% rispetto all'anno precedente. Anche la realizzazione di piscine interrate è cresciuta del +46%. Il dato interessante che la programmazione di questi interventi inizi già a febbraio e marzo, indicando una pianificazione parecchio in anticipo rispetto all’arrivo della stagione. Insomma, siamo un popolo previdente.

Quali sono le dinamiche regionali nel mercato delle ristrutturazioni e del risparmio energetico?

La Lombardia si conferma la regione con i volumi più alti in assoluto per le ristrutturazioni, seguita da Emilia-Romagna e Lazio. Tuttavia, in termini di crescita, spiccano l'Abruzzo con un +23% e il Sud Italia in generale, con Sicilia (+6%) e Calabria (+4%) che mostrano segnali di crescita promettenti. Per le energie rinnovabili, il Sud fa da traino, con Sardegna e Sicilia in testa, anche se il Nord mostra un interesse in costante crescita. Ciò dimostra l’attenzione sempre maggiore da parte del Paese verso la transizione energetica e le soluzioni di sostenibilità ambientale.

L'analisi conferma un cambio di mentalità nel consumo degli italiani?

Sì, è evidente un profondo cambiamento nelle nostre abitudini. L'aumento nelle richieste di riparazione di elettrodomestici suggerisce una crescente propensione al riuso e alla riparazione, in linea con una maggiore consapevolezza ambientale e un'ottimizzazione delle risorse familiari. Questa tendenza è particolarmente evidente in Abruzzo (+73%) e a livello di città a Napoli (+20%) e Bologna (+14%), ed è quindi anche ben distribuita nella penisola.

PgCasa.it è il punto di riferimento anche per professionisti del “vecchio e buono” artigianato. Qual è la situazione del settore?

Direi molto positiva: si sta assistendo a un vero e proprio "rinascimento" dell'artigianato di qualità. Figure professionali come, per fare un esempio su tutti, i falegnami, stanno tornando alla ribalta, grazie alla rinnovata attenzione degli italiani verso il restauro e la personalizzazione degli spazi abitativi. Allo stesso modo, c’è una spiccata attenzione nei confronti dell'interior design che spinge sempre più avanti il settore dell’arredamento.

Parlando della piattaforma PgCasa.it, quali sono le sue caratteristiche e le prospettive future?

PgCasa.it è una soluzione molto flessibile, essendo ideale sia per piccoli esercizi che hanno necessità di farsi trovare in rete che per grandi aziende che hanno bisogno di contatti di alta qualità da trasformare in acquisti. Ci rivolgiamo a settori specifici, in particolare quelli legati all'ambiente domestico, come le utilities e i servizi correlati. La nostra forza è la capacità di collaborare in modo proficuo con grandi multiutility e comparatori, creando sinergie vincenti in un business che registriamo in espansione. Stiamo infatti registrando una crescita dei volumi a doppia cifra anno su anno e le previsioni per il 2026 confermano questa tendenza. Il nostro obiettivo è quello di espandere ulteriormente l’offerta, includendo nuovi segmenti di mercato per continuare a crescere e a generare valore per i nostri clienti.

Significa essere un punto di riferimento per utenti e merchant. Negli ultimi due anni, soprattutto, la crescita è stata impressionante: un +26% su base annua. Questo si traduce in oltre 50 milioni di sessioni in più in un anno e, cosa ancora più importante, più di 2,2 milioni di contatti aggiuntivi per i nostri clienti. Questi numeri dimostrano quanto PagineGialle, PagineBianche e TuttoCittà siano diventate uno strumento essenziale per connettere aziende e consumatori. Le nostre online directories sono una via agevole di drive-to-store, sono naturalmente un sistema da sempre affidabile per la ricerca di servizi, indirizzi, nominativi e altro ancora, e sono appunto, oggi e sempre più, un meccanismo di generazione di contatti qualificati, ossia ciò che le aziende oggi chiedono per accrescere il loro business con il digitale. Sono, in sintesi, sinonimo di qualità e affidabilità per clienti, merchant e anche per i partner con cui sempre più collaboriamo.