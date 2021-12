Giallozafferano acquisisce Foodqood e amplia l'offerta su TikTok

Giallozafferano amplia la sua offerta social grazie ad un’acquisizione. Il food media brand di Mondadori comunica infatti di aver comprato i profili di Foodqood e di aver così raggiunto una fanbase globale di 35 milioni di utenti.

Creato dallo chef Khalid El Mahi, Foodqood è il quarto profilo al mondo di cucina su TikTok per numero di fan, nonché il primo in Italia. Presente anche su Instagram, ha conquistato in poco più di un anno complessivamente oltre 13 milioni di follower, con una crescita di 1 milione di fan negli ultimi 30 giorni, grazie a contenuti che sono diventati virali anche all’estero, ottenendo in media oltre 6 milioni di visualizzazioni ciascuno.

Questo successo si deve al talento del suo ideatore, El Mahi, 37 anni, capo chef del ristorante Das Badl in Trentino - Alto Adige, spiega Mondadori nella nota stampa. La crescita impetuosa dei profili social di Foodqood si deve in particolare alla proposta di ricette italiane e internazionali, facili e divertenti, raccontate in video brevi e ritmati, anche in lingua inglese.

Grazie a questa acquisizione Giallozafferano rafforza in maniera determinante il suo presidio su TikTok e la sua espansione internazionale. Giallozafferano è stato il primo food media brand italiano a puntare su TikTok, dove oggi conta oltre 2 milioni di fan su tre profili, come chiave fondamentale per raggiungere le nuove generazioni, sperimentare nuovi linguaggi e collaborare con i migliori talenti emergenti della cucina italiana. Contemporaneamente, all’inizio di quest’anno, Giallozafferano ha lanciato la sua versione in lingua inglese, sia come sito web sia come presenza social, dove oggi il brand può vantare una community di oltre 5 milioni di fan fra Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

Leggi anche: TUTTE LE NEWS DAL MONDO DELLA MEDIA INDUSTRY

«Siamo felici di espandere e diversificare la nostra presenza social grazie all’acquisizione di un profilo di enorme successo, giovane ed internazionale. I profili Instagram e TikTok di Foodqood, che da oggi si chiameranno GZ Foodqood, ci permetteranno di poter contare complessivamente su una fan base in grado di competere con i più grandi player mondiali», ha dichiarato Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media. «La strategica collaborazione con lo chef Khalid ci permette inoltre di continuare la nostra continua e proficua sperimentazione di nuovi linguaggi, sempre più orientata verso gli short video, formato che già oggi ci consente di raggiungere 150 milioni di video views al mese sui social. Con questa operazione stiamo anche rafforzando il nostro posizionamento come Food Talent Factory. Giallozafferano crede nei creator come un importante ingrediente per offrire contenuti freschi e in grado di coinvolgere Millennials e Generazione Z. Per questo Giallozafferano collabora oggi stabilmente con oltre 50 dei migliori e più originali food creator italiani», ha concluso il manager.

Leggi anche: MONDADORI MEDIA APRE AI CONTENUTI DIGITALI PAY CON GIALLOZAFFERANO. SANTAGATA: «PUBBLICITÀ ONLINE IN CRESCITA DI OLTRE IL 20%»

Giallozafferano prosegue così nella sua attività di attrazione e selezione dei migliori talenti della rete, processo iniziato nel 2011 quando fece nascere la più grande community di food blogging italiana, coinvolgendo sempre più anche top chef, influencer e creator. Si arricchiscono in questo modo anche le opportunità di branded content per i partner commerciali, che possono raggiungere nuovi target attraverso formati editoriali innovativi, avvalendosi della content factory di Giallozafferano e del team unico di food creator che collabora con il brand, attraverso la concessionaria Mediamond.