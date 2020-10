Gedi vende Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara

Gedi tira dritto e annuncia la vendita de Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara a Sae Srl.

Dopo gli scioperi degli scorsi giorni, proclamati dai sindacati dei quattro giornali del gruppo, Gedi ha comunicato in una nota stampa di aver "raggiunto un accordo per la cessione del ramo d’azienda delle testate Il Tirreno, la Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara alla società Sae Srl, rappresentata da Alberto Leonardis”. Gedi ha "individuato in Sae Srl la società che per affidabilità, progetti e intenzioni potrà offrire la miglior garanzia di continuità, rafforzamento e prestigio a testate che per storia e tradizione rappresentano una parte importante dell’editoria quotidiana, grazie al contributo di valore assicurato negli anni dai colleghi giornalisti e poligrafici".

Tra gli azionisti di Sae (Sapere aude editori), società di cui Alberto Leonardis, l'imprenditore che nel 2016 ha acquisito Il Centro di Pescara, è amministratore unico, figurano tra gli altri Toscana Sviluppo, realtà del costruttore livornese Maurizio Berrighi, e Portobello Group, società attiva anche nel campo editoriale e pubblicitario.

Le ragioni della vendita

Secondo le indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori, Gedi avrebbe deciso di vendere le quattro testate per ridurre la sua quota di mercato, in ossequio alla legge che prevede un massimo del 20% in capo ad un unico soggetto, e poter così acquisire così i giornali locali di Athesis (L’Arena, Brescia Oggi e il Giornale di Vicenza).

Secondo altre fonti, Gedi vorrebbe però mirare più in alto ed entrare nel capitale di Gruppo 24 Ore, l'editrice che fa capo a Confindustria.