Sanremo 2026: tutti gli eventi e le attivazioni di “Tra palco e città”

Rai Pubblicità ha presentato oggi il ricco calendario di eventi “Tra palco e città” in programma a Sanremo nei giorni del Festival e, con l’occasione, ha annunciato la squadra al completo dei brand partner che hanno scelto di investire nella kermesse. La conferenza stampa, tenutasi presso il Forte Santa Tecla di Sanremo, ha avuto per relatori il Sindaco Alessandro Mager, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, la Direttrice Musei Nazionali Liguria Alessandra Guerrini, il Direttore del Forte Santa Tecla Alberto Parodi, l’Amministratore Delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi e il Direttore Brand Integration di Rai Pubblicità Marco Tamiazzo.

Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e TIM, come già comunicato, hanno deciso di rinnovano la loro presenza in Riviera in veste di Main Partner. Anche Generali e il Cioccolato Novi sono partner confermati, mentre Air Wick, Eurospin, L’Oréal Paris e Rowenta sono tra i nuovi sponsor di questa edizione. Si legano alla kermesse, con attività sul territorio, anche Aperol e Immobiliare.it.

“Tra palco e città” è il progetto di brand integration che ha trasformato il Festival di Sanremo in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori. Anche per questa edizione, Rai Pubblicità e i suoi partner, grazie al supporto di Rai e del Comune di Sanremo, daranno vita a un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere e rendere unica l’esperienza di tutti gli appassionati del Festival presenti sul territorio.

«Sanremo è un evento unico al mondo, persino più articolato del Super Bowl: dura cinque serate, ma richiede 51 settimane di lavoro ogni anno», ha detto Luca Poggi. «Cito due dati della scorsa edizione: non tanto le medie di share televisive che sono state ottime, soprattutto sul target giovani, con un 84% di share medio sui 15-24 anni. Secondo alcuni report, sulla piattaforma TikTok i video caricati con l'hashtag Sanremo 2025 sono stati un miliardo e cento milioni, più dei video caricati con l'hashtag Super Bowl 2025 nel mond». Inoltre, ha aggiunto Poggi, durante la settimana di Sanremo, «la playlist del Festival su Spotify è la più ascoltata al mondo».

Dal 2020 a oggi, ha detto il ceo, «il Festival è cambiato profondamente in meglio, diventando più forte e rilevante anche grazie ai progetti sviluppati con brand, partner e investitori. Non parliamo solo di operazioni commerciali, ma di un progetto virtuoso che porta benefici reali alla società, democratizzando il Festival e portandolo fuori dall’Ariston. “Tra Palco e Città” consente a migliaia di persone di vivere Sanremo, generando un indotto economico importante per la città e la regione, è il più evoluto progetto di marketing territoriale del Paese, senza eguali in Europa».

Rispondendo a una domanda sull’andamento della raccolta pubblicitaria del Festival, Poggi ha spiegato che Rai Pubblicità non fornirà anticipazioni sui risultati rispetto allo scorso anno. «Per una scelta “scaramantica”, già adottata con successo nelle edizioni precedenti, i numeri definitivi verranno comunicati nell’ultima conferenza stampa, in programma domenica 29». Quel che è certo è che l'obiettivo di Rai Pubblicità, come si evince anche dalla politica commerciale messa a punto per l'evento, è superare i risultati dello scorso anno, quando la raccolta aveva raggiunto un risultato record: oltre 65,2 milioni di euro, in crescita dell'8,5% rispetto al 2024.

Rai Radio 2 al Festival di Sanremo 2026

Quest’anno Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2026, trasmetterà in diretta anche dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, oltre che dal negozio OVS in via Matteotti, dal Box Studio in Casa Siae in Piazza Borea d’Olmo e dalla Blue Room nel backstage dell’Ariston. Durante le dirette, saranno presenti tanti ospiti insieme ai conduttori. Ad Ema Stokholma e Gino Castaldo, storici commentatori delle serate, si aggiungeranno gli speaker dei programmi diurni e tanti volti nuovi come Belen Rodriguez, Barty Colucci, Martina Martorano e il Maestro Cremonesi. In diretta dalla Città dei Fiori anche la squadra di Radio2 Social Club capitanata da Luca Barbarossa.

Costa Crociere

Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere rinnova la partnership con il Festival di Sanremo e torna il palcoscenico sul mare a bordo di Costa Toscana. Nel corso della crociera della musica, la nave si trasforma in uno spazio di intrattenimento, offrendo un programma di esperienze che consente al pubblico di immergersi pienamente nell’atmosfera del Festival. I festeggiamenti a bordo inizieranno domenica 22 febbraio alle 18:45 con uno spettacolo di fuochi piromusicali e un suggestivo light show danzante sul mare realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo, e accompagnato dal ritorno in seconda serata del Deejay Time. Grande novità di questa edizione è la presenza di Max Pezzali a bordo per tutte le serate del Festival: dal 24 al 28 febbraio prende vita “Max Forever - The Party Boat”, un percorso musicale che accompagnerà le cinque serate della Crociera della Musica, con performance per gli ospiti di Costa Toscana e collegamenti dal Teatro Ariston.

L’Eni Carpet

Eni, main partner con Enilive e Plenitude, ripeterà a Sanremo l’Eni Carpet, che accoglierà per tutta la settimana personalità, artisti e l’attesa sfilata dei cantanti in gara, il 23 febbraio dalle ore 20:30. L’’installazione tecnologica, per la prima volta, sarà realizzata in armonia con la scenografia del Teatro Ariston. Nel corso dei giorni del Festival, tra l’altro si aprirà alla città, trasformandosi in uno spazio di incontro e partecipazione capace di coinvolgere pubblico e artisti.

TIM

Per il secondo anno consecutivo, TIM è main partner del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, durante la serata finale, TIM consegnerà sul palco del Teatro Ariston il Premio all’artista più amato dal pubblico. Per esprimere la propria preferenza e provare a vincere un invito valido per due persone per assistere a una delle serate del 76esimo Festival di Sanremo, dal 2 febbraio è attivo il concorso TIM ti porta a Sanremo.

Suzuki Stage

Profondamente legata al Festival da un rapporto continuativo e proficuo, Suzuki rinnova anche nel 2026 il proprio supporto al mondo della musica italiana. La musica e la magia del Festival usciranno anche quest’anno dal Teatro Ariston e arriveranno in Piazza Colombo, sede del Suzuki Stage, il palcoscenico aperto al pubblico che animerà la piazza per tutta la settimana. Cinque i grandi artisti che si esibiranno dal martedì al sabato in collegamento con l’Ariston in quest’ordine: Gaia, Bresh, The Kolors, Gabbani e I Pooh. I riflettori del Suzuki Stage saranno accesi sabato 21 febbraio alle ore 18:00 in occasione dell’Opening in cui i giovani artisti di Area Sanremo regaleranno al pubblico uno spettacolo speciale, preceduti da un’esibizione degli Urban Theory. A guidare il Suzuki Stage per tutta la settimana sarà Daniele Battaglia, che accompagnerà il pubblico con il suo stile, trasformando ogni serata in un momento di spettacolo e partecipazione.

Air Wick debutta e sceglie l’area dell’ex cantiere navale

Air Wick, brand internazionale di punta nel portafoglio di Vestacy, la nuova realtà nata come spin off di Reckitt e oggi parte di Advent International, debutta per la prima volta come partner ufficiale del Festival di Sanremo scegliendo una location inedita: l’area dell’ex cantiere navale, accanto al porto, mai utilizzata prima nell’ambito della manifestazione. Qui prenderà vita una casa polisensoriale dedicata alle profumazioni del brand, con un focus sulla fragranza “Sinfonia di Fiori di Sanremo” ispirata alla tradizione floreale della città. L’esperienza - aperta al pubblico a partire da domenica 22 febbraio dalle 10:00 alle 20:00 - si svilupperà attraverso un percorso immersivo che unirà tecnologia e sensorialità: una prima fase educativa, seguita da un viaggio olfattivo alla scoperta di sei fragranze, fino alla stanza finale dedicata alla fragranza limited edition con protagonisti i Fiori di Sanremo. Questo esordio segna anche l’ingresso di Vestacy nel suo primo capitolo come azienda indipendente, presentandosi al mercato con un’azione di forte impatto.

Eurospin

Per la prima volta anche Eurospin sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo, con uno store al piano terra del Palafiori dove il pubblico potrà trovare una selezione di prodotti per tutti i gusti. Prima di accedere allo store, i visitatori saranno accolti da uno spazio karaoke, pensato per far vivere un’esperienza di intrattenimento divertente e partecipativa in grado di coinvolgere grandi e piccini.

Generali

Generali si conferma partner del Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo. Per tutta la settimana, il Balconcino Generali dell’Agenzia di Sanremo, di fronte all’Ariston, sarà un punto di incontro con il pubblico, per raccontare le emozioni della kermesse attraverso i collegamenti con il Prima Festival. Per il 2026, Emma Galeotti sarà al centro di una novità che arricchisce l’esperienza del Festival: dal Balconcino verranno prodotti sei episodi speciali di podcast, disponibili su RaiPlaySound. Inoltre, a partire dal 9 febbraio su Rai Radio 2, Generali racconterà storie quotidiane di persone e famiglie di tutte le regioni di Italia valorizzando il ruolo dei propri agenti e consulenti che ogni giorno si prendono cura del futuro dei propri clienti.

L’Oréal Paris

Con una presenza diffusa e immersiva, L’Oréal Paris firma il proprio ruolo di Partner del Festival di Sanremo, offrendo un’esperienza accessibile e condivisa che attraversa la città e le piattaforme digitali e accompagna il pubblico per tutta la settimana. Al debutto come Partner, il brand porta la propria visione di bellezza nei camerini del Teatro Ariston, con la fornitura di prodotti haircare, skincare e make-up. Il gruppo sarà inoltre presente in città in due location. In Piazza Borea d’Olmo prenderà vita il Glass Cube L’Oréal Paris: un hub dinamico di interviste, contenuti editoriali e attivazioni digitali, dove il pubblico potrà usufruire di make-up station, hair station e skin check gratuiti. A pochi passi dall’Ariston, il Teatro Illegale si trasforma invece in un Beauty Bar firmato L’Oréal Paris: uno spazio aperto che, dal pomeriggio alla sera, diventa un social club animato da artisti, talent e influencer. La programmazione include soft clubbing, DJ set speciali e watch party serali con la Community L’Oréal Paris, per vivere il Festival in modo condiviso.

Cioccolato Novi

Per il secondo anno consecutivo, Novi Cioccolato, marchio del Gruppo Elah Dufour, sarà tra i protagonisti del Festival, portando a Sanremo il suo iconico truck vintage brandizzato, posizionato in Corso Giacomo Matteotti, nel cuore della città. “Musica per il tuo palato” è il claim scelto per accompagnare un’intera settimana di attività ed esperienze. Presso il truck, Novi offrirà momenti di sampling dedicati a Crema Novi, prodotto di punta dell’azienda e vera protagonista dell’evento, insieme ad assaggi che reinterpretano anche un grande classico della tradizione locale: i celebri Baci di Sanremo. Accanto al truck, uno spazio musicale animerà le giornate dal martedì al sabato, con un live show pomeridiano dedicato agli artisti emergenti. Il pubblico potrà inoltre partecipare a “Indovina la dolcezza”, gioco musicale interattivo che invita a riconoscere, a partire da poche note, alcuni dei brani più iconici della musica italiana. La novità più suggestiva del 2026 sarà la presenza di una vera e propria “Cioccolateria Novi”, realizzata in collaborazione con Gelatè, a pochi passi dal Teatro Ariston. Per l’occasione, lo spazio sarà allestito per offrire un’esperienza di degustazione immersiva e coinvolgente, resa ancora più speciale dai contenuti e dalle integrazioni sviluppate in partnership con Rai Pubblicità.

Rowenta

Torna l’iconica ruota panoramica del Festival di Sanremo, quest’anno firmata per la prima volta dal partner Rowenta, che accoglierà il pubblico in piazza Pian di Nave offrendo un giro con vista mozzafiato sul lungomare della città dei fiori. Alla base della ruota, Rowenta dà vita al suo concept “Lo spettacolo è di casa” allestendo un’area Glass. In questo spazio dinamico e interattivo, i visitatori potranno vivere l’esperienza delle più recenti tecnologie del brand: dalle potenti soluzioni per l'aspirazione, per una casa impeccabile, alle proposte per lo stiro, perfette per valorizzare ogni look. L’area Glass sarà aperta dal 24 febbraio al 1° marzo dalle ore 11:00 alle 18:30.

Immobiliare.it

Per il secondo anno consecutivo Immobiliare.it, gruppo del portale leader in Italia per gli annunci immobiliari, torna a Sanremo con il trenino personalizzato, con partenza e arrivo presso la stazione del Forte Santa Tecla. Turisti e residenti potranno salire gratuitamente a bordo per visitare i luoghi simbolo della Città dei fiori, vivendo in modo originale la settimana del Festival.

Aperol

Aperol si inserisce nel tessuto urbano del Festival con un’installazione in Via Matteotti che dialoga con la città: una parete floreale di gerbere arancioni che cambia messaggio ogni giorno e diventa un punto di riferimento e di incontro per il pubblico. Durante il Festival, le gerbere verranno distribuite ai consumatori: ciascun fiore sarà accompagnato da un QR code che rimanderà ai locali attivati Aperol, creando un ponte diretto tra l’installazione e i luoghi della convivialità in città.

La mostra su Pippo Baudo al Forte Santa Tecla

l Forte Santa Tecla si conferma protagonista d’eccellenza anche per l’edizione del Festival di Sanremo 2026, ospitando la mostra “Perché Sanremo è Sanremo, omaggio a Pippo Baudo”. Conduttore, autore e direttore artistico, Baudo ha attraversato decenni di Sanremo contribuendo in modo determinante alla sua evoluzione, scoprendo nuovi talenti e rafforzando il legame con il grande pubblico. La mostra, allestita dal 23 febbraio al 1° marzo, proporrà un percorso espositivo con una timeline interattiva delle sue tredici edizioni, arricchita da materiali d’archivio, fotografie, video e aneddoti. Completano l’esperienza sezioni immersive e interattive, oggetti di scena e costumi iconici che raccontano alcuni dei momenti più memorabili della storia del Festival.

Radio Italia e Radio Kiss Kiss a Sanremo

Accanto alle iniziative di “Tra Palco e città”, saranno attivi sul territorio anche gli editori Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, FantaSanremo ed Esse Magazine, coinvolti in progetti speciali che contribuiranno ad arricchire l’esperienza dei cittadini e turisti di Sanremo.

Radio Italia sarà a Sanremo in diretta contemporanea radio e video dagli studi “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni”, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo. Novità del 2026 il Radio Italia Village, aperto al pubblico e posizionato presso piazzale Carlo Dapporto, con tante attività interattive e animazione. Ad inaugurare la settimana sanremese, domenica 22 febbraio, torna il party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay di Sanremo: una festa alla quale parteciperanno gli artisti in gara, ospiti speciali, giornalisti e creator.

Radio Kiss Kiss torna a Sanremo con Casa Kiss Kiss in Piazza Vesco. Per il terzo anno consecutivo, l’emittente si conferma uno dei poli centrali dell’intrattenimento cittadino, con uno spazio affacciato sul mare che comprende Casa Kiss Kiss e i Kiss Kiss Play Village: un’area esperienziale dedicata ai partner, articolata quest’anno in due location distinte. Grande novità dell’edizione 2026 è il Ponte di Kiss Kiss, che collegherà Casa Kiss Kiss al Kiss Kiss Play Village Nord, anch’esso, come il Kiss Kiss Play Village Sud, animato da giochi e momenti di intrattenimento aperti al pubblico. Torna anche uno degli elementi più iconici dell’evento: il celebre Blu Carpet, punto di accoglienza e massima visibilità per artisti e ospiti. Per tutta la settimana del Festival, Radio Kiss Kiss offrirà nove ore di diretta quotidiana in onda da Sanremo.

FantaSanremo

Torna anche il grande appuntamento con FantaSanremo che sarà presente al Forte Santa Tecla con una sala lounge dedicata, dove verranno realizzate interviste e attività a cui tutti gli artisti in gara sono invitati a partecipare. FantaSanremo, rappresentato da Wonty Media, è un gioco gratuito e divertente che permette, grazie ai 100 baudi a disposizione, di creare la propria "squadra" ideale scegliendo 7 artisti tra quelli in gara. Gli artisti scelti, e quindi le squadre, accumulano punti in base alle loro performance, con bonus e malus legati agli eventi spontanei che si verificano nel Festival e previsti nel regolamento del gioco.

Esse Magazine

Novità assoluta di questa edizione, la partnership tra Rai Pubblicità ed Esse Magazine porta il media brand per la cultura urban e la Gen Z nella città dei fiori. Nato nel 2016, Esse Magazine è un osservatorio privilegiato sulla musica rap e sui linguaggi giovanili, diventando un punto di riferimento per gli under 25. Durante la settimana, sarà presente con la sua Casa Esse al Circolo Canottieri e realizzerà un palinsesto esclusivo digital-only, con live social, format originali, interviste e storytelling in tempo reale, contribuendo ad ampliare l’ecosistema narrativo della kermesse e a coinvolgere le nuove audience.

Le navette e i ledwall con gli spot dei brand partner

Novità del 2026, le navette realizzate in collaborazione con Comune di Sanremo, Amaie Energia e Sperlari, che permetteranno di collegare i parcheggi creati ad hoc lungo la pista ciclopedonale al centro della città, dove si trovano le attrazioni del Festival. Le navette collegheranno le aree di sosta dedicate - P01 Pian di Poma, P02 Lungomare Vittorio Emanuele II, P03 Lungomare Salvo D’Acquisto, P04 Strada Tre Ponti, P05 Lungomare Bussana e P06 Arma di Taggia Darsena (area camper) - con fermate strategiche intermedie lungo il percorso ciclabile e punti di raccolta vicini alle zone nevralgiche dell’evento. Il capolinea delle navette provenienti dai parcheggi di levante sarà in zona SudEst mentre il capolinea delle navette provenienti dai parcheggi di ponente si troverà presso la vecchia stazione, consentendo così un accesso più agevole e sostenibile al Festival.

Infine, i ledwall, quest’anno posizionati in Piazzale Pian di Nave, al lato del Forte Santa Tecla, in Corso Garibaldi di fronte al Palafiori, in Piazza Colombo, Piazza Borea D’Olmo e all’esterno del Casinò, trasmetteranno a rotazione gli spot dei brand partner, contenuti selezionati del grande intrattenimento Rai e il programma giornaliero del progetto "Tra palco e città", contribuendo così alla diffusione di informazioni utili per il pubblico presente in città.