Puglia Orizzonti | Media Factory: la Puglia accelera sull’audiovisivo e punta a diventare un hub nazionale

L’evento a Taranto conferma il ruolo strategico della regione tra industrie creative, pubblicità e nuove tecnologie. Fondi, professionalità e competitività al centro

Al cineporto Spazioporto di Taranto si è svolto Puglia Orizzonti | Media Factory, l’appuntamento promosso dalla Regione Puglia e organizzato da Engage, dedicato alla crescita del territorio come polo strategico per produzioni pubblicitarie, audiovisive e digitali.

Un incontro che ha riunito istituzioni, professionisti, case di produzione e creator per analizzare trend, opportunità e prospettive di un settore in forte sviluppo.

Leggi anche: PUGLIA ORIZZONTI | MEDIA FACTORY: TARANTO E LA PUGLIA AL CENTRO DEL FUTURO DELL’AUDIOVISIVO

Con oltre 16 miliardi di euro di fatturato nel 2024, l’industria audiovisiva italiana rappresenta oggi un comparto in espansione, capace di contribuire per circa il 2,5% al PIL nazionale. In questo scenario, la Puglia sta costruendo un posizionamento sempre più solido come territorio attrattivo per chi produce contenuti.

Antonio Parente, Direttore Generale di Apulia Film Commission, sottolinea come la Regione stia investendo in modo strutturale sulla filiera audiovisiva. Si tratta di strumenti pensati non solo per intercettare le grandi produzioni, ma per sostenere l’intera filiera locale, incluse le imprese che operano nella pubblicità e nel branding content, un segmento in forte crescita.

Tra i dati riportati dal Professore e Senatore Mario Turco, emerge il forte impatto economico del settore: in Italia 1 euro investito nell’audiovisivo ne genera 3, mentre in Puglia il moltiplicatore arriva addirittura a 1 a 4. Un risultato che conferma la strategicità degli investimenti pubblici e delle politiche di attrazione di imprese e talenti: «la Puglia può diventare un hub strategico per cinema, audiovisivo e contenuti commerciali»

La giornata di Taranto restituisce un’immagine di una Puglia pronta a intercettare nuovi investimenti e a consolidare un ecosistema audiovisivo moderno, integrato e orientato all’innovazione. Una regione che, grazie a politiche mirate, strumenti economici dedicati e un patrimonio culturale e paesaggistico distintivo, punta a diventare un punto di riferimento per produzioni nazionali e internazionali.