Paolo Ingrosso di AdKaora ad Engage Conference 2021: «Con i brand nell’era del metaverso»

Oggi in Italia navigano via mobile ormai quasi 40 milioni di utenti al mese. Lo smartphone è diventato così lo strumento principe dell’omnicanalità, in grado di avvicinare e far dialogare sempre di più il mondo online e quello fisico. Partendo da questo concetto Paolo Ingrosso, Sales Director di AdKaora, la digital company del Gruppo Mondadori, ha analizzato ad Engage Conference 2021 il tema del “Commerce”.

La scelta del termine “Commerce” non è casuale: tra gli addetti ai lavori non si parla più infatti di ecommerce ma appunto di commerce, proprio per sottolineare come nell’esperienza di acquisto del consumatore le barriere tra fisico e digitale stiano cadendo.

Leggi anche: LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO DELLA DIGITAL INDUSTRY A ENGAGE CONFERENCE 2021

«Ormai stiamo entrando nell’era del Metaverso, sempre più spesso ci capita di non saper distinguere quello che viviamo realmente dalle esperienze digitali, virtuali», ha detto Ingrosso. Tutto questo sta influenzando anche il mondo del retail, del commercio. «I nostri studi hanno messo in evidenza che settori come la cosmesi, il personal care e il farmaceutico, quelli più avanti sul fronte del commercio elettronico, stanno puntanso su nuovi modelli di business in grado di coniugare i punti di forza di entrambi i canali, il digitale e il fisico».

Grazie alla sua conoscenza e all’esperienza maturata nelle dinamiche delle piattaforme mobile, «AdKaora è in grado di fornire ai brand gli strumenti più idonei per analizzare il comportamento del consumatore lungo il customer journey e di indirizzarlo verso la parte bassa del funnel con informazioni sempre più personalizzate». Potendo oltretutto contare da quest’anno sulle sinergie con Hej!, la società comprata da Mondadori specializzata nel marketing conversazionale, «che grazie ai suoi chatbot permette alla marche di arricchire di nuovi contenuti pertinenti, perché scelti dagli stessi utenti, il percorso dell’utente verso l’acquisto di un prodotto o di un servizio».

Un impegno, quella della personalizzazione, che vede i team di AdKaora molto attivi anche sul fronte della creatività dei formati pubblicitari, di cui si occupano i sei sviluppatori che operano nel Creative Studio dell'agenzia, «in grado di rilasciare un considerevole numero di formati rich media, come, solo per citare gli ultimi, Vertical Carosuel, Waterfaal e Geyser».