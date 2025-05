La Rai parteciperà al bando per l'organizzazione del Festival di Sanremo

Mossa obbligata per Viale Mazzini, dal momento che la domanda va presentata entro il 19 maggio e la decisione del Consiglio di Stato in merito alla pronuncia del Tar è attesa per il 22 maggio

La Rai parteciperà al bando per il prossimo Festival di Sanremo pubblicato dal Comune della città ligure. La decisione è stata presa in una riunione del CdA, convocata proprio per deliberare in materia.

Si è trattato, secondo quanto riporta l’Ansa, di una decisione obbligata per rispettare i termini previsti dal municipio, che obbliga chiunque voglia partecipare a presentare domanda entro lunedì 19 maggio.

Non è detto però che la gara si tenga perché il 22 maggio è attesa la decisione del Consiglio di Stato in merito alla pronuncia del Tar che ha obbligato il Comune a mettere a gara l'organizzazione della kermesse canora più famosa d'Italia. Lo scorso dicembre, il Tar della Liguria aveva stabilito infatti che affidare direttamente alla Rai l'organizzazione del Festival non era regolare, chiedendo quindi di avviare un bando pubblico per scegliere il partner dell’evento.

A inizio aprile il Comune di Sanremo ha approvato dunque l'avviso di manifestazione di interesse per l'avvio della gara volta a scegliere la tv partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana dal 2026 al 2028, con un’eventuale proroga di massimo due anni.