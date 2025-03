L'IAA porta l'evento Creativity4Better a Milano: la creatività come chiave di innovazione e progresso sociale

L’International Advertising Association (IAA) porta a Milano Creativity4Better (C4B), l’evento internazionale che celebra il potere trasformativo della creatività. L'appuntamento è dal 1° al 4 ottobre 2025, con la conferenza principale prevista per il 2 ottobre.

C4B ha l’obiettivo di esplorare il futuro del business, della società e della creatività che unisce i grandi innovatori. L’evento riunisce leader ed esperti provenienti da pubblicità, marketing, arte, cucina, moda, design, musica, tecnologia e business per approfondire come la creatività possa alimentare l’innovazione, la crescita economica e il progresso sociale.

All'incontro verranno trattati temi chiave del mondo della creatività attuale come innovazione e tecnologia, sostenibilità e responsabilità sociale, impatto culturale e crescita aziendale.

“Creativity 4 Better (C4B) è un festival di livello mondiale che celebra l'ispirazione e le idee che hanno contribuito a migliorare il mondo. La nostra industria, il nostro mondo, le notizie di oggi, hanno bisogno di più gentilezza, bontà e compassione. Hanno bisogno di idee che diffondano un impatto positivo e che diano un contributo degno. Questo è ciò che C4B rappresenta. Siamo onorati di lanciare C4B Milano, affinché questo ammirabile viaggio continui, e altre città seguano le orme di Bucarest e ora Milano, nella convinzione che la creatività sia la forza più potente per il bene. Ci vediamo a Milano", annuncia Sasan Saeidi, IAA Chairman e World President.

“Portare Creativity4Better a Milano segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per l'IAA e per la comunità creativa globale. L'Italia, con la sua ricca tradizione artistica, di design e innovazione, rappresenta il palcoscenico ideale per esplorare come la creatività possa alimentare la crescita del business e il progresso sociale," dichiara Marianna Ghirlanda, Presidente di IAA Italy e CEO di BBDO Italy. "Siamo pronti ad accogliere pensatori e innovatori visionari da tutto il mondo, per ispirare e lasciarsi ispirare.”

La masterclass con Fernando Machado

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà la masterclass con Fernando Machado, un visionario del marketing globale noto per spingere i confini della creatività per far crescere brand e aziende. Il 1° ottobre, Machado — che ha collaborato con brand iconici come Dove, Burger King, Call of Duty e NotCo — condividerà la sua esperienza su come creare brief creativi efficaci, coinvolgere l’intera organizzazione nel processo creativo, gestire i rischi mentre si sperimentano idee innovative e costruire team motivati che puntano all’eccellenza.

Creativity4Better, il 26 marzo ad Amsterdam

Il prossimo appuntamento di Creativity4Better è fissato per il 26 marzo ad Amsterdam, in occasione di un incontro esclusivo organizzato da IAA Benelux — Being Human: Advancing Diversity, Inclusion & Ethical Communication in Advertising.