Ecco quali sono le marche italiane vincitrici ai Best Brands 2022

Assegnati ieri i premi per le categorie Best Product, Best Growth, Best Sustainability e Best Phygital

Sono Mulino Bianco, Müller, Amazon e PayPal le Marche in cima alle quattro categorie – Best Product, Best Growth, Best Sustainability e Best Phygital – dei ranking Best Brands, presentati nel corso dell’evento conclusivo che si è tenuto negli storici studi Rai di via Mecenate a Milano.

Ad annunciare le “prime della classe” 2022 Enzo Frasio di GfK e Giovanni Ghelardi di Serviceplan, che hanno portato Best Brands in Italia sette anni fa, affiancati da Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di UPA, che patrocina l’iniziativa, e dai partner storici: Rai Pubblicità, 24ORE System, IGP Decaux, ADC Group.

Filippa Lagerbäck ha condotto la serata che ha vissuto il suo momento principale nella presentazione dei ranking di Best Brands. Altro momento di interesse il key note speech di Marco De Rossi, il fondatore della startup EduTech WeSchool che ha ha vinto l’Innovation Award Best Brands 2022 e un assegno di 100.000 euro in spazi pubblicitari, succedendo nell’albo d’oro ad Airbnb, Shazam, Andrea Bocelli Foundation, Satispay e Treedom.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno, la presentazione del Libro Uno dei Best Brands Italiani. Curato da Giampaolo Colletti, giornalista ed esperto di comunicazione e marketing, il libro è frutto del lavoro di 9 marche nelle prime posizioni del ranking 2021 – Amazon, Aperol, BMW, Dash, Mulino Bianco, Nutella, Pril, Rio Mare e Samsung – che hanno messo a fattor comune la loro esperienza per analizzare i dati della ricerca. Per aumentare il coinvolgimento degli ospiti collegati in live streaming, lo sponsor tecnico Plesh ha trasformato i tele-spettatori in tele-partecipanti facendo sì che i loro smartphone diventassero telecomandi per interagire con la presentatrice.

L’analisi considera i dati economici delle marche presenti sul mercato italiano e raccoglie 5.000 interviste sui consumatori italiani per un totale di 15.000 valutazioni e, attraverso l’applicazione di un algoritmo che mixa “dati duri” e “sentiment”, arriva a indagare in profondità una rosa di 300 Marche presenti in 50 categorie/settori. Da qui, in un anno di osservazioni, scaturiscono le 40 “finaliste”, cioè le prime 10 marche per ogni classifica di Best Brands.

Best Product Brand 2022 è Mulino Bianco

Best Product Brand è per definizione “la classifica della solidità” e premia brand che lavorano in modo continuativo e coerente affiancando al prodotto valori che continuano a essere attuali: in un’epoca di incertezza come la nostra, un punto di riferimento importante per i consumatori.

Un primato che premia un habitué: presente fin dalla prima edizione nella classifica Product, Mulino Bianco quest’anno compie la scalata al ranking precedendo di poco Nutella, un altro brand tra i più amati della tradizione italiana.

A completare la rosa dei dieci finalisti nell’ordine Coca Cola, Lego, Dash, Alexa, Rio Mare, Nike, Samsung (audio/video), Kinder.

Best Growth Brand 2022 è Müller

Best Growth Brand è un ranking fortemente legato all’attualità che nel 2021 premiava prodotti legati a pulizia e sanificazione ma che in questa edizione si orienta verso brand sinonimo di coccole e gratificazione.

È Müller a guidare la top ten di Best Brands dedicata alle marche che si sono distinte per la miglior crescita nell’anno. Da segnalare la forte presenza nel ranking di brand legati al mondo beverage e all’igiene personale. A Müller seguono As do Mar, Elmex, San Benedetto, Borotalco, Campari, L’Angelica, Sogni d’Oro, Apple (Hardware/PC), Caffè Borbone.

Best Sustainability Brand 2022 è Amazon

Best Sustainability Brand è la classifica dell’autorevolezza, che premia grandi marchi in grado con la loro forza di realizzare azioni credibili e di successo a favore della collettività, indipendentemente dal settore di appartenenza.

La classifica introdotta nella scorsa edizione subisce una rivoluzione, con solamente tre brand in grado di riconfermarsi nella top ten. A guidarka è Amazon, seguita da Mulino Bianco, Intesa Sanpaolo, Samsung (cellulari), BMW, Adidas, Alce Nero, Rio Mare, Coop, Enjoy (ENI).

Best Phygital Brand 2022 è PayPal

I Best Phygital Brand sono le marche che hanno la capacità di ingaggiare il consumatore su tutti i touchpoint. Compagne di vita con le quali la relazione non si interrompe mai: non online, non offline, ma on-life.

Una classifica che sancisce un inedito vincitore, con PayPal. A seguire, Samsung (Grandi Elettrodomestici), UnipolSai, Amazon, Nike, OVS, H&M, Booking.com, Sony (console), Unieuro.

I commenti dei protagonisti

“Oggi le nostre Marche possono offrire un solido punto di riferimento ai consumatori – afferma Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA, che patrocina la manifestazione – perché oggi ai brand è richiesto confrontarsi anche su temi universali che coinvolgono la comunità. Questa manifestazione è un’importante e ormai consolidata occasione per fare il punto della situazione e rinnovare gli stimoli per un impegno sempre maggiore nei confronti della collettività”.

“La metodologia esclusiva di Best Brands – sottolinea Enzo Frasio, Presidente di GfK Italia – ha anticipato la tendenza in corso di un’identificazione del pubblico con i valori della Marca. Le scelte dei consumatori si indirizzano sempre più verso i brand che sviluppano un sistema valoriale, in cui il pubblico è in grado di riconoscersi. Gli scenari che stiamo vivendo hanno rafforzato questa tendenza premiando ancora di più i brand in grado di combinare dimensione razionale ed emozionale”.

“In un mondo di contaminazioni e in cui si può accedere senza essere presenti, lavorare senza essere al lavoro e fruire di un bene senza possederlo, le Marche devono sempre più sposare un approccio multidisciplinare” – afferma Giovanni Ghelardi, Ceo Serviceplan Group Italia – “ed essere sempre più soggetti multidimensionali. Le classifiche presentate vanno intese come quattro dimensioni complementari e imprescindibili di una Marca contemporanea.”