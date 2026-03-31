Best Brands 2026: Lego, Amazon, Nintendo e Nike guidano le classifiche

Si è tenuta ieri sera agli Studi Rai di via Mecenate a Milano l’undicesima edizione italiana dei Best Brands, la ricerca che misura la forza delle marche combinando performance economiche e relazione con i consumatori. Promossa da Serviceplan Group, NielsenIQ, Rai Pubblicità, 24 ORE System, IGPDecaux e ADC Group, con il patrocinio di UPA, l’edizione 2026 ha messo al centro il concetto di “Joytitude”: la capacità dei brand di generare impatto attraverso positività, fiducia e desiderio.

L’indagine, basata su 15.000 valutazioni raccolte da 5.000 consumatori su oltre 300 brand, ha premiato realtà in grado di coniugare presenza sul mercato e connessione emotiva.

Nel ranking Best Product Brand si impone Lego, simbolo di solidità e coerenza nel tempo. Tra i servizi, Amazon si conferma Best Service Brand, rappresentando un modello di “Access Brand” capace di evolvere da semplice piattaforma a ecosistema di riferimento per i consumatori. Sul fronte della crescita, Nintendo guida la classifica Best Growth Brand, premiata per la capacità di posizionarsi come specialista e rispondere a bisogni specifici. A Nike va invece il riconoscimento di Best Joytitude Brand, grazie alla capacità di generare energia positiva e accompagnare le persone nel miglioramento personale.

Come sottolineato da Giovanni Ghelardi, CEO di Serviceplan Group Italia, oggi i brand creano valore “quando offrono alle persone non solo soluzioni, ma anche un senso di vicinanza e fiducia”, trasformando la gioia in una responsabilità concreta. Un punto ribadito anche da Enzo Frasio, AD di NielsenIQ Italia, secondo cui i Best Brands emergono come punti di riferimento capaci di “illuminare” le scelte dei consumatori in un contesto complesso. Per Marco Travaglia, Presidente di UPA, la “Joytitude” rappresenta ormai “un indicatore sempre più rilevante” della forza di marca.

La serata, condotta da Serena Autieri, ha alternato momenti di riflessione e intrattenimento, con interventi tra gli altri del filosofo Vito Mancuso e del divulgatore Riccardo De Marco (Geopop). A tradurre il concept della “Joytitude” anche sul piano esperienziale è stato il contributo di Framen, Entertainment Partner della serata, che ha accompagnato il pubblico con contenuti e momenti di intrattenimento, culminati nella performance musicale dei Selton.

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta la Best Reputation Mention, assegnata a TIM in collaborazione con Community. Il riconoscimento premia il lavoro del brand sulla reputazione, costruita attraverso una narrazione coerente tra innovazione tecnologica e valorizzazione della propria storia.

Spazio anche all’Innovation Award, assegnato alla startup italiana TA-DAAN, che riceve un contributo in spazi media del valore di 120.000 euro offerti da 24 ORE System, IGPDecaux e Teads. Il riconoscimento, assegnato dalla giuria presieduta proprio da Teads, valorizza il modello innovativo della piattaforma nella promozione dell’artigianato contemporaneo.

L’evento si è concluso con la cena di gala alle Officine del Volo. Il percorso di Best Brands proseguirà il 26 maggio al Mudec di Milano con la presentazione del libro “Enjoy. La formula della gioia”, curato da Giampaolo Colletti.