"Angels for Gov: the Conference", l’evento di Digital Angels dedicato alla Pubblica Amministrazione

La data da segnare sull’agenda è quella del 18 novembre 2021 quando a Roma, ed anche online, si alzerà il sipario su "Angels for Gov: the Conference", l'evento dedicato ai temi della comunicazione e del digital marketing in ambito Government organizzato da Digital Angels.

Gli esperti della agency romana condivideranno il palco con ospiti d’eccezione, con l’evento che verterà sull’individuazione di strumenti efficaci da utilizzare per accelerare l’innovazione e consentire alle istituzioni governative la maturità digitale.

Per prender parte alla conferenza, fruibile sia in presenza sia online, è necessario registrarsi tramite la pagina dedicata ad Angels for Gov: the Conference e attendere la conferma di buon esito dell’operazione da parte della segreteria amministrativa. Anche scegliendo la modalità a distanza, verrà garantita la possibilità di interagire con gli speaker.

I consulenti di Digital Angels e gli altri ospiti presenti

In un mondo che corre veloce sulle ali delle nuove tecnologie, l’agenzia romana affronterà i trend di settore e le strategie social più perforformanti per la PA, dilungandosi sull’uso del digitale in funzione del Government.

Insieme ai consulenti di Digital Angels - con cui sarà possibile fissare incontri gratuiti di approfondimenti per il pomeriggio -, prenderanno la parola, anche Emanuela Vetere, Responsabile Brand, Digital & People Communications di SACE che racconterà la propria esperienza con gli strumenti di social media marketing e di digital advertising, e Enrico Armilli, New Business Sales Principal di Google, che illustrerà l’offerta e gli strumenti messi a disposizione dalla multinazionale americana per raggiungere il proprio target online.

L’evento sarà gestito nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid: oltre all’esibizione del Green Pass all’entrata, ai partecipati verrà chiesto di indossare la mascherina mentre i posti saranno assegnati con una logica first come, first served fino alla massima capienza consentita.

L’expertise nel settore e i case history di successo

In questi anni, Digital Angels si è fatta apprezzare nel panorama italiano ed europeo grazie alla realizzazione di progetti digital che hanno contribuito a dimostrare l’eccellenza dell’agenzia in ambito Gov e l’expertise nel settore.

Tra i case history di successo, che saranno presentanti durante Angels for Gov: the Conference, vale la pena citare la campagna di comunicazione sul Cashback commissionata da Palaggio Chigi, selezionata da Facebook come una delle migliori relative al settore governativo nel mondo, o la collaborazione con ISMEA, che ha scelto ripetutamente Digital Angels per valorizzare il proprio progetto di Frutta e Verdura nelle Scuole. In particolare, la più recente è stata indicata da Nielsen come uno dei migliori case study nell'utilizzo delle loro audience.

Competenza e risultati sono stati dimostrati e raggiunti anche nelle molteplici attività concluse, con successo, per conto di Agcom, Anas, Confindustria, Cotral, Ministero della Salute e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali o ancora la recente pianificazione volta a promuovere il progetto See Sicily per la Regione Siciliana, con il fine di incentivare il turismo in Sicilia e mettere in rilievo le opportunità offerte dal territorio.

Per concludere, merita risalto la realizzazione del progetto di comunicazione CLEAR commissionato dal Dipartimento delle Pari Opportunità (DPO) di Palazzo Chigi, capace di far registrare performance notevolmente superiori rispetto ai benchmark del settore.