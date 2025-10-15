Al via il tour “Natù in Galleria” firmato da BBoard Com

Si rinnovano il format e l’attivazione in-store per il marchio di Rigoni di Asiago: un viaggio in sei tappe, con la collaborazione di A.I.Nut

BBoard Com conferma la sua collaborazione con Natù, il marchio di Rigoni di Asiago raccomandato dall’Associazione Italiana Nutrizioni (A.i.nut.) e dedicato al wellness e al biologico, firmando la nuova edizione del tour promozionale “Natù in Galleria”. L’iniziativa, come già lo scorso anno affidata alla business unit del Gruppo BBoard specializzata in soluzioni innovative per il field marketing, mira a consolidare la posizione di Natù come brand di riferimento sul mercato, stimolando attivamente il trial di prodotto e l’engagement dei consumatori attraverso un'esperienza in-store completa.

L’isola Natù, un restyling dell’apprezzato stand dello scorso anno, è concepita come uno spazio accogliente per offrire una sosta rilassante e golosa, posizionata strategicamente nelle aree a maggiore affluenza, come il fronte casse, per massimizzare la visibilità durante i tre giorni di presidio nel weekend. Presso lo stand i consumatori sono coinvolti da un team di hostess con la degustazione delle referenze Natù come le confetture biologiche, la granola e il porridge, spesso abbinati a yogurt o pancake, il tutto unito alla consegna di sample gratuiti per stimolare l’acquisto.

Il meccanismo di engagement è strutturato su più livelli per massimizzare l’interazione. Una volta completato l’assaggio, i consumatori sono invitati a iscriversi alla community Natù tramite tablet. E la disponibilità viene premiata con un primo gadget: una shopper in cotone brandizzata. Viene poi incentivato l’acquisto in-store creando un doppio flusso ipermercato–isola Natù: presentando lo scontrino o il prodotto acquistato, infatti, l’acquirente riceve un ulteriore gadget, ovvero la pratica clip chiudi-pacco.

In alcune tappe, come, per esempio, quella di Arese, il progetto si arricchisce con la presenza di una nutrizionista dedicata alla promozione del benessere naturale per offrire ai passanti momenti di informazione e confronto. «Con lo stand Natù – dichiara Rigoni di Asiago – vogliamo creare uno spazio dove chi è interessato possa ricevere consigli pratici e spunti utili per migliorare la propria alimentazione e il proprio stile di vita».

Dopo le prime tappe a Carosello di Carugate (Lombardia) e presso la galleria “Il Centro” di Arese, il tour itinerante proseguirà per arrivare a un totale di sei tappe attraverso l’Italia fino al 9 novembre, toccando Lombardia (Fiordaliso Rozzano, 21-23 novembre), Emilia Romagna (Le Befane Rimini, 17-19 ottobre), Lazio (Romaest, 24-26 ottobre) e Puglia (Mongolfiera Bari, 7-9 novembre).

«Siamo entusiasti di poter proseguire con questo progetto, ideato e sviluppato in questi due anni con l’obiettivo di trasformare un semplice corner promozionale in un’esperienza di brand completa – dichiara Massimo Sala, CEO del Gruppo BBoard -. Per Natù vogliamo essere un partner a 360° e per l’occasione abbiamo curato il restyling dell’isola e un meccanismo di ingaggio che non solo stimola la prova, ma stabilisce un legame duraturo con il consumatore. Essere gli owner di ogni aspetto del progetto, dalla selezione delle gallerie e la logistica fino alla gestione dello staff, ci permette di dare un’impronta molto forte a quest’attivazione e conferma la bontà del nostro approccio 'chiavi in mano'».