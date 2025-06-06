Casa, efficienza e artigianato: le tendenze 2025 secondo Pgcasa.it

Capire come cambiano le esigenze degli italiani in tema di casa offre indicazioni preziose anche a chi lavora in marketing e comunicazione. I trend di consumo intercettano infatti bisogni concreti che influenzano non solo il mercato dei servizi, ma anche la costruzione di campagne, messaggi e strategie di prossimità.

Secondo l’analisi di Pgcasa.it, piattaforma leader per preventivi e notizie sul settore, il 2025 si conferma un anno vivace per il comparto: ristrutturazioni e riqualificazione energetica restano i motori principali, ma emergono con forza nuove abitudini legate a sostenibilità, benessere domestico e ritorno al valore dell’artigianato.

L'evoluzione della domanda

In valori assoluti, la Lombardia guida la classifica delle richieste, seguita da Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto. Ma a crescere più velocemente sono regioni tradizionalmente meno centrali, come Calabria, Sicilia e Sardegna, segno di una geografia della domanda sempre più distribuita e dinamica.

Tra le categorie, spicca il boom di serramenti e infissi, che nei primi sei mesi dell’anno segnano un +18% rispetto al 2024. La Calabria guida con un sorprendente +92%, seguita da Sicilia (+58%) e Lazio (+39%). Anche a livello provinciale emergono performance rilevanti, da Taranto (+146%) a Verona (+70%).

Buoni risultati anche per le tinteggiature, che crescono del +9% a livello nazionale. Qui la Calabria si distingue ancora con un +129%, seguita da Sardegna (+63%) e Sicilia (+50%). Nelle grandi città l’aumento è più contenuto, ma comunque positivo: Roma +11%, Napoli +33%, Venezia +42%.

La sostenibilità resta un driver chiave: le richieste per energie rinnovabili crescono del +30% a livello nazionale, trainate dal Sud, con exploit a Bari (+108%) e Catania (+104%). Anche il Nord si muove in questa direzione, con Milano a +27% e Treviso a +56%.

Il comfort estivo diventa protagonista: il montaggio di tende da sole segna un +75% rispetto al 2024, mentre la domanda di piscine interrate cresce del +46%, segnalando una pianificazione anticipata già a inizio anno. Il comparto dei condizionatori si conferma tra i best performer per volumi, con la Lombardia a +20% e Milano a +39%.

Riuso e artigianato

Parallelamente, prende piede la logica delle 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Cresce il ricorso a riparazioni di elettrodomestici (+3%), con l’Abruzzo in testa (+73%). Anche l’artigianato registra un vero e proprio revival: la falegnameria cresce del +14% e l’arredamento del +27%, trainati da Friuli-Venezia Giulia (+133%), Toscana (+35%) e Calabria (+75%).

Questi dati evidenziano una maggiore attenzione alla personalizzazione degli spazi e alla qualità del lavoro artigiano, elementi che possono guidare nuove narrazioni di marca in settori sempre più orientati al design e al “su misura”.

“I dati rivelano un mercato in fermento, con il Sud sempre più protagonista della transizione energetica e il Nord che mantiene la leadership nei volumi assoluti”, commenta Roberto Pierri, Chief Directories and Local Marketplaces Officer di Italiaonline.