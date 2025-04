I brand Generali (15,2 miliardi di euro) e Ferrari (12,9 miliardi) si posizionano quest’anno rispettivamente al primo e al secondo posto della Brand Finance Italy 100 2025, la classifica dei brand italiani ordinati per valore generato da immagine e reputazione, stilata da Brand Finance.

In seguito alla grande crescita del valore del brand Generali e a quello di Ferrari, Gucci (10,2 miliardi di euro) non è più il marchio italiano di maggiore valore, nonostante la sua forza e l’elevato valore. Intesa Sanpaolo (+31%) scala 3 posizioni, raggiungendo così il 4° posto, grazie alla sua grande crescita. Diversamente, il calo dell’8% del valore del brand, porta Enel (9,6 miliardi di euro) a perdere due posizioni in classifica. Scendono anche Poste (+6%) ed Eni (+2%), per un andamento non sufficiente a mantenere le posizioni del 2024. Al contrario Conad (+0%), Prada (-1%) e TIM (+10%) mantengono le posizioni dello scorso anno.

Rispetto allo scorso anno, complessivamente il valore in euro dei 100 principali brand italiani sale, in linea con il valore dei 500 principali brand del mondo e più velocemente dei brand tedeschi, di quelli cinesi e di quelli britannici. La crescita delle marche del nostro Paese è trainata soprattutto dalle banche, dalle assicurazioni e dagli alimentari. In calo i brand della moda (-9%) e delle utility (-10%).

Massimo Pizzo, senior consultant di Brand Finance, commenta: ”La crescita del valore dei brand italiani è senz’altro una buona notizia, perché indica un miglioramento della capacità di attrarre consumatori, inoltre i brand italiani crescono più facilmente di altri perché hanno mediamente un valore inferiore agli altri; tuttavia i brand italiani, ad esclusione dei top 25, continuano ad essere più deboli degli altri, non sfruttando così ulteriori opportunità di crescita."

Intesa Sanpaolo (+2,3 miliardi di euro) e UniCredit (+1 miliardo di euro) guidano l’incremento in valore assoluto dei brand delle banche che crescono quasi tutte a doppia cifra. Il grande aumento del valore dei 12 brand bancari, presenti nella lista, è dovuta agli elevati tassi di interesse, alla buona gestione e alla forza di attrazione delle principali banche italiane, mediamente superiore a quella delle 500 principali banche del mondo.

I quattro principali brand assicurativi italiani aumentano il valore anno su anno soprattutto guidati dalla enorme crescita di Generali e dalle prospettive di un mercato con ulteriori margini di sviluppo. Bene anche il settore alimentare con 9 brand su 11 in crescita sopra la media. Le auto crescono soprattutto grazie a Ferrari. Male la moda, i cui brand perdono mediamente il 9% e le utility che perdono il 10%.

Ancora una volta Ferrari - con un punteggio del Brand Strenght Index pari a 90,1 su 100 - è il brand italiano più forte, cioè quello con la maggiore forza di influenzare le scelte dei consumatori.

L’estrema forza di Ferrari è stata determinante nella crescita del 31% anno su anno di questo marchio il cui valore ha raggiunto i 12,9 miliardi di euro superando così Gucci, nella classifica dei brand ordinati per valore monetario.