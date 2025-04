VOIHotels (Alpitour World) lancia la campagna firmata Itaca Comunicazione

Italia Comunicazione firma tre nuove campagne pubblicitarie in partenza in queste settimane. L’agenzia milanese è on air con le creatività realizzate per Cesarini Sforza (qui l’articolo di Engage sul nuovo spot), Alpitour World e Campingaz.

Il percorso advertising studiato per VOIHotels, divisione alberghiera di Alpitour World, accompagna gli italiani nella scelta della meta delle vacanze tra Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Zanzibar, Madagascar e Capo Verde. L’agenzia sfrutta le potenzialità dell’out of home advertising a Roma e Milano (art direction di Luana Gessaghi; copy di Giulia Menegardo; realizzazione video di Claudia Seri e Claudia Fantoli) e l’immediatezza degli spot radiofonici programmati sulle reti nazionali e nel circuito Grandi Stazioni Retail (la cdp è Eccetera Produzioni Audio).

Un circuito digitale di outdoor advertising è stato invece scelto per supportare la campagna milanese dedicata a “La famiglia Campingaz”, con l’art direction di Celeste Scaramuzzo, una creatività dedicata ai nuovi prodotti dell’azienda operativa nel settore della cucina outdoor per celebrare il tempo libero e la voglia di stare insieme. Campingaz è nuovo cliente per Itaca Comunicazione.

“Chiudiamo il primo trimestre 2025 all’insegna della visibilità mediatica per i nostri clienti - ci dice Simona Pisanello, Ceo e founder di Itaca Comunicazione -. Tra bollicine, turismo e outdoor siamo on air e on the road con campagne che raggiungono tutte le case degli italiani e che intercettano i consumatori nelle grandi città. Un invito in grande stile a brindare alla vita in occasione delle vacanze pasquali, per poi continuare… sognando quelle estive. Sono particolarmente fiera per la poliedricità creativa espressa dal nostro team - conclude Pisanello -. L’ennesima dimostrazione che Itaca, come agenzia indipendente, da quasi 30 anni continua a essere determinante nella valorizzazione dei brand che ci scelgono. L’innata curiosità e l’attitudine alla novità per noi sono fondamentali, così come i costanti innesti di competenze giovani nel gruppo di lavoro”.